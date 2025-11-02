Pripremite se na veliku promjenu: Kreću kiša, pljuskovi i grmljavina, evo tko prvi mora pripremiti kišobrane

Ispred nas je promjenjivo vrijeme koje donosi oblake, kišu i pljuskove, osobito na Jadranu i u Gorskom kotaru. Navečer će sa zapada doći jače naoblačenje, a uz to kiša, pljuskovi i grmljavina, dok će vjetar na Jadranu postupno jačati. Temperature će se kretati između 19 i 24 °C, a sutra nas očekuje još kiše, posebice na jugu, dok će od sredine dana početi razvedravanje.

Kako javlja DHMZ, danas nas očekuje promjenjivo vrijeme s jačim oblačnim i kišovitim periodima na Jadranu i u Gorskom kotaru. Iako će u većini unutrašnjosti biti djelomično sunčano, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru tijekom dana može biti povećane naoblake, uz povremenu kišu.

Navečer se na zapadu očekuje jače naoblačenje, dok će na Jadranu kiša, pljuskovi i grmljavina postati sve češći. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, dok će u gorju biti jak. Na Jadranu će jugo postupno jačati i biti umjereno do jako. Najviša dnevna temperatura bit će od 19 do 24 °C, a navečer će temperature postupno padati, osobito uz obalu.

Sutra, pak, očekujemo još jednu promjenu vremena. U prvom dijelu dana prevladavat će promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme s kišom, a mjestimice će biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom. U Gorskom kotaru moguća je i obilnija oborina. No, od sredine dana sa zapada stiže razvedravanje, pa će prema poslijepodnevu biti više sunčanih perioda, a kiše će biti još samo na krajnjem jugu zemlje.

U noći i prijepodne na istoku može biti jakih olujnih udara vjetra, dok će u većem dijelu zemlje prevladavati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će jugo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a kasnije će se pojačati u buru, koja će ponegdje imati olujne udare.

Najniža temperatura ujutro bit će od 8 do 13 °C u unutrašnjosti, a na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura u kontinentalnim područjima bit će između 10 i 15 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 15 do 20 °C.