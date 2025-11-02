Naši Portali
VREMENSKA PROGNOZA

Pripremite se na veliku promjenu: Kreću kiša, pljuskovi i grmljavina, evo tko prvi mora pripremiti kišobrane

Kaštel Štafilić: Obilna kiša zahvatila je Dalmaciju
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
02.11.2025.
u 07:26

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, dok će u gorju biti jak. Na Jadranu će jugo postupno jačati i biti umjereno do jako

Ispred nas je promjenjivo vrijeme koje donosi oblake, kišu i pljuskove, osobito na Jadranu i u Gorskom kotaru. Navečer će sa zapada doći jače naoblačenje, a uz to kiša, pljuskovi i grmljavina, dok će vjetar na Jadranu postupno jačati. Temperature će se kretati između 19 i 24 °C, a sutra nas očekuje još kiše, posebice na jugu, dok će od sredine dana početi razvedravanje.

Kako javlja DHMZ, danas nas očekuje promjenjivo vrijeme s jačim oblačnim i kišovitim periodima na Jadranu i u Gorskom kotaru. Iako će u većini unutrašnjosti biti djelomično sunčano, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru tijekom dana može biti povećane naoblake, uz povremenu kišu.

Navečer se na zapadu očekuje jače naoblačenje, dok će na Jadranu kiša, pljuskovi i grmljavina postati sve češći. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, dok će u gorju biti jak. Na Jadranu će jugo postupno jačati i biti umjereno do jako. Najviša dnevna temperatura bit će od 19 do 24 °C, a navečer će temperature postupno padati, osobito uz obalu.

Sutra, pak, očekujemo još jednu promjenu vremena. U prvom dijelu dana prevladavat će promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme s kišom, a mjestimice će biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom. U Gorskom kotaru moguća je i obilnija oborina. No, od sredine dana sa zapada stiže razvedravanje, pa će prema poslijepodnevu biti više sunčanih perioda, a kiše će biti još samo na krajnjem jugu zemlje.

U noći i prijepodne na istoku može biti jakih olujnih udara vjetra, dok će u većem dijelu zemlje prevladavati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će jugo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a kasnije će se pojačati u buru, koja će ponegdje imati olujne udare.

Najniža temperatura ujutro bit će od 8 do 13 °C u unutrašnjosti, a na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura u kontinentalnim područjima bit će između 10 i 15 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 15 do 20 °C.

Ključne riječi
vremenska prognoza dhmz

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Zbregov
Zbregov
08:34 02.11.2025.

još tamo do 2019. nikad nitko nije pisao takve vijesti, niti bi ikome palo na pamet da to napiše...što li je iza toga?

ZO
Zonasumraka4
08:44 02.11.2025.

Trebamo li se cijepiti protiv kiše u studenom pazi?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

