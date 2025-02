Mađarska vlada planira maknuti Paradu ponosa s ulica Budimpešte

Parada ponosa koja se tradicionalno održava u Budimpešti ove bi se godine trebala organizirati u "zatvorenom prostoru", a ne kao dosad u povorci glavnom avenijom koja prolazi središtem glavnoga mađarskog grada kao što je to bilo ranije, rekao je u srijedu šef kabineta premijera Viktora Orbana, pozivajući se pritom na zaštitu djece. Nije u potpunosti jasno kani li vlada premjestiti događaj u zatvoreni prostor ili mu istodobno ograničiti i pristup. Čini se da je plan dio ograničenja premijera Viktora Orbana kada su posrijedi aktivnosti LGBTQ+ zajednice, dok se nacionalistički vođa priprema za izbore 2026. Članovi zajednice smatraju da je Pride obiteljski događaj i da ne predstavlja prijetnju djeci.

Dugogodišnji saveznik predsjednika Donalda Trumpa, Orban je u subotu svojim pristašama kazao da se organizatori Pridea "ne bi trebali ni truditi" da ove godine organiziraju događaj jer bi to bio "gubitak novca i vremena", ne otkrivši pritom pojedinosti. Šef njegova osoblja Gergely Gulyas u srijedu je za portal 24.hu kazao da se Pride ne bi trebao održavati na način na koji je to bilo u prošlosti te da je glavni cilj zaštititi djecu, no da ne vidi rizik ako se "Pride održava u zatvorenom prostoru". Rekao je i da će vlada o tomu raspravljati na sastanku u srijedu i kasnije iznijeti prijedlog zakona. Organizatori Povorke ponosa nisu odmah odgovorili na novinarski upit za komentar. Homoseksualni brakovi ne priznaju se u Mađarskoj, a Orbanova vlada je u ustavu redefinirala brak kao zajednicu između muškarca i žene i onemogućila usvajanje djece gay parovima.