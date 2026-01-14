Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DVOSTRUKI ŠOK

U Austriji u istom danu otkrivene dvije zadavljene žene - 34 i 36 - godišnjakinja

FILE PHOTO: Fans gather after the government confirmed a planned attack at the venue of three Taylor Swift concerts, in Vienna
ELISABETH MANDL/REUTERS
Autor
Snježana Herek
14.01.2026.
u 10:34

Dvostruki šok u utorak navečer u Austriji, izvještavaju u srijedu ujutro austrijski mediji.

Nakon što je jučer navečer pripadnik specijalne policije Cobra u austrijskoj pokrajini Štajerskoj priznao policiji da je zadavio fitness trenericu, 34-godišnju Johannu G., navodno šalom pri spolnom odnosu u automobilu i potom je u strahu bacio u rupu u šumi u južnoj Štajerskoj,  policiji je stigla još jedna prijava o zadavljenoj ženi, zakopanoj na imanju u Wilfersdorfu, na drugoj strani Austrije. Riječ je o mjestu u pokrajini Donjoj Austriji.

U ovom drugom slučaju, radi se o 36-godišnjoj ženi, koju  zadavio njen 45-godišnji prijatelj s kojim je zajedno živjela. Ubojstvo žene policiji je u utorak navečer prijavila poznanica ubojice, kojoj je 45-godišnjak nedavno priznao da je 5. siječnja tijekom svađe zadavio svoju 36-godišnju partnericu.

Mediji navode kako je beživotno tijelo 36-godišnjakinje ležalo u blizini samostojeće kuće na imanju u Donjoj Austriji devet dana.  Osumnjičenik ga je nakon ubojstva sakrio u podrum koji se je nalazio na istom posjedu, gdje je policija i pronašla leš zadavljene žene. 

Dnevni list “Kronen Zeitung” piše kako je 45-godišnjak već poznat policiji zbog nasilja. Kako list ističe policija je u prošlosti nekoliko puta morala intervenirati zbog obiteljskog nasilja. Sada je očito jedna svađa između navedenog para eskalirala - s kobnim posljedicama. Muškarac je policiji priznao da je u svađi zadavio svoju partnericu. Austrijsko Državno tužiteljstvo provodi istragu. Trenutno se na mjestu zločina prikupljaju dokazi.

U prvom slučaju, gdje je 30-godišnji elitni policajac priznao istražiteljima da je navodno  u “seksualnim igrama” šalom zadavio  34-godišnju Johannu G. iz T i potom je zakopao u šumi u južnoj Štajerskoj nedaleko austrijsko-slovenske granice, gdje je policija i pronašla njen leš. Državno je tužiteljstvo naredilo obdukciju kako bi se utvrdio uzrok i vrijeme smrti.

Mediji danas navode kako je 34-godišnjakinja navodno bila trudna s policajcem, koji je aferu s fitness trenericom držao u tajnosti jer je bio u stalnoj vezi s drugom ženom. Dva šokantna priznanja ubojstava mladih žena u istom danu zgrozila su Austrijance i zabrinula brojne stručnjake, koji trebaju naći odgovor zašto si netko uzima pravo okončati život nekoj drugoj osobi.

Ključne riječi
istraga policija Austrija ubojstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!