U Austriji u istom danu otkrivene dvije zadavljene žene - 34 i 36 - godišnjakinja

Nakon što je jučer navečer pripadnik specijalne policije Cobra u austrijskoj pokrajini Štajerskoj priznao policiji da je zadavio fitness trenericu, 34-godišnju Johannu G., navodno šalom pri spolnom odnosu u automobilu i potom je u strahu bacio u rupu u šumi u južnoj Štajerskoj, policiji je stigla još jedna prijava o zadavljenoj ženi, zakopanoj na imanju u Wilfersdorfu, na drugoj strani Austrije. Riječ je o mjestu u pokrajini Donjoj Austriji.

U ovom drugom slučaju, radi se o 36-godišnjoj ženi, koju zadavio njen 45-godišnji prijatelj s kojim je zajedno živjela. Ubojstvo žene policiji je u utorak navečer prijavila poznanica ubojice, kojoj je 45-godišnjak nedavno priznao da je 5. siječnja tijekom svađe zadavio svoju 36-godišnju partnericu.

Mediji navode kako je beživotno tijelo 36-godišnjakinje ležalo u blizini samostojeće kuće na imanju u Donjoj Austriji devet dana. Osumnjičenik ga je nakon ubojstva sakrio u podrum koji se je nalazio na istom posjedu, gdje je policija i pronašla leš zadavljene žene.

Dnevni list “Kronen Zeitung” piše kako je 45-godišnjak već poznat policiji zbog nasilja. Kako list ističe policija je u prošlosti nekoliko puta morala intervenirati zbog obiteljskog nasilja. Sada je očito jedna svađa između navedenog para eskalirala - s kobnim posljedicama. Muškarac je policiji priznao da je u svađi zadavio svoju partnericu. Austrijsko Državno tužiteljstvo provodi istragu. Trenutno se na mjestu zločina prikupljaju dokazi.

U prvom slučaju, gdje je 30-godišnji elitni policajac priznao istražiteljima da je navodno u “seksualnim igrama” šalom zadavio 34-godišnju Johannu G. iz T i potom je zakopao u šumi u južnoj Štajerskoj nedaleko austrijsko-slovenske granice, gdje je policija i pronašla njen leš. Državno je tužiteljstvo naredilo obdukciju kako bi se utvrdio uzrok i vrijeme smrti.

Mediji danas navode kako je 34-godišnjakinja navodno bila trudna s policajcem, koji je aferu s fitness trenericom držao u tajnosti jer je bio u stalnoj vezi s drugom ženom. Dva šokantna priznanja ubojstava mladih žena u istom danu zgrozila su Austrijance i zabrinula brojne stručnjake, koji trebaju naći odgovor zašto si netko uzima pravo okončati život nekoj drugoj osobi.