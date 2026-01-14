Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Zatvorio vrata Bruxellesu?

Vučić izazvao buru, Picula mu jasno poručio: 'Nismo došli nepozvani, ovo je propuštena prilika za Srbiju'

Foto: L.L./ATAImages/PIXSELL/Emica Elvedji
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
14.01.2026.
u 10:36

Govoreći o očekivanjima Europske unije, Picula je naglasio da se od ove posjete očekuje dodatna i jasnija slika o europskoj perspektivi Srbije, ne samo kroz razgovore s predstavnicima vlasti, već i s oporbom te akademskom zajednicom.

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, reagirao je na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je poručio da se neće sastati s izaslanstvom Europskog parlamenta jer, kako tvrdi, u Beograd dolaze, nepozvani. Picula, kako piše Nova.rs, odbacio takve tvrdnje i naglasio da posjet delegacije Europskog parlamenta nije ni izvanredna ni nenajavljena. Prema njegovim riječima, o dolasku je bila obaviještena ambasada Republike Srbije u Bruxellesu, a sam program posjeta pripreman je u suradnji s Delegacijom Europske unije u Beogradu.-  Riječ je o uobičajenoj praksi Europskog parlamenta. Jedino što ovdje odudara jest reakcija vlasti i opće stanje u zemlji - istaknuo je Picula.

Cilj delegacije, sastavljene od zastupnika različitih političkih opcija unutar EP-a, kako kaže, jest dobiti potpuniju sliku o situaciji u Srbiji kroz izravne razgovore s onima koji odražavaju raspoloženje građana. - Odluka vlasti da bojkotiraju ovaj susret djeluje kao izbjegavanje suočavanja s dijalogom s onima koji imaju ključnu ulogu u odlučivanju o ulasku Srbije u Europsku uniju - poručio je Picula. Podsjetio je i da svi pristupni dokumenti između Europske unije i država kandidatkinja, uključujući Srbiju, moraju proći verifikaciju Europskog parlamenta, zbog čega je ovakav susret od posebne važnosti. - Ovo je propuštena prilika najodgovornijih u Srbiji u osjetljivoj fazi procesa, kada bi trebali čuti kako Europski parlament gleda na stanje u zemlji kandidatkinji - dodao je.

Govoreći o očekivanjima Europske unije, Picula je naglasio da se od ove posjete očekuje dodatna i jasnija slika o europskoj perspektivi Srbije, ne samo kroz razgovore s predstavnicima vlasti, već i s oporbom te akademskom zajednicom.- Izvješća su važna, ali ništa ne može zamijeniti živ razgovor, osobito kada je riječ o europarlamentarcima - naglasio je.

Na pitanje traži li danas Europska unija od Srbije više nego od drugih zemalja kandidatkinja, Picula odgovara da se ne može govoriti o nepoštenom odnosu. - Promijenjena je metodologija pristupnih pregovora i geopolitičke okolnosti. Na jedno je Srbija pristala, dok drugo, čini se, često ignorira. Teško je očekivati napredak u pregovorima, a istodobno odbijati ključne elemente zajedničke europske vanjske i sigurnosne politike, održavati bliske odnose s državama koje vode ratove ili zanemarivati reforme izbornog sustava i medijske slobode - rekao je Picula, kako prenosi Nova.rs.

Dodao je da ovakvo izbjegavanje razgovora za njega osobno nije novost, ali da ovoga puta nosi dodatnu političku težinu.- Ovo je poruka i Europskoj pučkoj stranci, čiji je dio i vladajuća stranka u Srbiji. Pitanje je vidi li se aktualna vlast u toj političkoj obitelji i kakvu poruku time šalje Bruxellesu - zaključio je. Podsjetimo, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić također je izjavila da delegacija Europskog parlamenta dolazi bez poziva te da se s njima neće sastati jer će u tom razdoblju boraviti u Estoniji. Delegacija Europskog parlamenta boravit će u Beogradu od 22. do 24. siječnja, dok će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u isto vrijeme sudjelovati na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Milanović: 'Francuski ministar nam je potvrdio kako se preko hrvatskih leđa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad'
Ključne riječi
Srbija Aleksandar Vučić Tonino Picula

Komentara 3

Pogledaj Sve
LL
lijepa_li si
11:18 14.01.2026.

ovo me podsjeća na onu... johniii vrati se! ! baš neću, johni će

CR
Croatiadobola
11:15 14.01.2026.

Sve dok mu EU drzi stranu i daje novac iz fondova on može kako hoće. Vučić je vjerovatno najvještiji politički lider u ovom dijelu Europe. Troši europske predpristupne fondove, može kod putina na paradu, može od xija kupiti sofisticiranu vojnu opremu, može doslovno ispljuvati političare EU onako grupno a onda sa Macronom i Orbanom za stolom dogovori ono što bi rijetko koja članuca EU mogla. Riješio je i NIS i svaka mu čast.

ZV
zvonimirkraljic98
11:08 14.01.2026.

Trošenje resursa i vremena za pridruživanje EU danas?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!