SJEDNICA VLADE

VIDEO Plenković: Dižemo zajamčenu minimalnu naknadu, a smanjujemo ukupan broj ljudi koji je prima

Zagreb: Održana 127. sjednica Vlade
Goran Stanzl/PIXSELL
Autori: Vecernji.hr , Mladenka Tomić/Hina
14.01.2026.
u 10:26

Na sjednici je danas, kako je naveo, niz važnih tema, a pritom je izdvojio podizanje socijalnih naknada

Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluke o osnovici za izračun socijalnih naknada prema kojima se osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade u ovoj godini povećava za 10 eura pa se utvrđuje u iznosu od 170 eura, dok osnovica za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi raste za pet eura, odnosno na 80 eura. Osnovica za izračun iznosa za rad udomitelja i iznosa opskrbnine utvrđuje se u iznosu od 95 eura, što je povećanje, također, od pet eura. Na dnevnom redu sjednice je i odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2026. godinu, kao i izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojima se, između ostalog, ukida rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Na početku sjednice, uvodno se obratio premijer Andrej Plenković

Osvrnuo se na posjet glavnog tajnika Marka Ruttea Zagrebu. Njemu su, kako kaže, pokazali ulaganja u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. "Vidio je dio eskadrile aviona Rafale, helikopter Black Hawk i bespilotne letjelice Bayraktar."

"Od 1. siječnja, postoji dežurni borbeni dvojac zrakoplova Rafale koji obavljaju zadaće tzv. 'Air Policinga' hrvatskoga neba. Mi smo osigurali da su ukupna izdvajanja za obranu prešla 2 posto, tj. 2,08 posto BDP-a, čime ispunjavamo naše međunarodno preuzete obveze", kazao je Plenković te napomenuo: "Plan je da do 2035. ulaganja za obranu dosegnu 3,5 posto BDP-a, a s obranom povezane aktivnosti još 1,5 posto." 

Na sjednici je danas, kako je naveo, niz važnih tema, a pritom je izdvojio podizanje socijalnih naknada. "Donosimo četiri odluke. Naša Vlada rekordno je povećala izdavanja za socijalne naknade i pomoći najosjetljivijim skupinama društva. Kada usporedimo podatke ove godine u odnosu na 2016., riječ o je o rastu od 400 posto."

Osvrnuo se i na osnovice: "U novom krugu povećanja, osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu raste na 170 eura, za deset eura više. Rast drugih naknada je pet eura. Ono što je važno i izaziva veliko nerazumijevanje je da je naknada umnožak osnovice i faktora, a ne deset ili pet eura u apsolutnom smislu više." Uz to, pojasnio je kako mjesečna naknada raste između 50 i 75 eura. "Dakle, mi dižemo zajamčenu minimalnu naknadu, a smanjujemo ukupan broj ljudi koji je prima. To je cilj, pomoći onima kojima je stvarno potrebno", kazao je Plenković. 

Govoreći o besplatnim računima, kazao je kako je riječ o novoj i inovativnoj ideji koja je stupila na snagu početkom ove godine. "Osigurali smo da potrošači mogu primati plaće, mirovine i druga redovita primanja bez dodatnih troškova. Sa jučerašnjim danom, imamo imamo ukupno 27.500 računa s paketom besplatnih usluga."
Milanović: 'Francuski ministar nam je potvrdio kako se preko hrvatskih leđa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad'
Ključne riječi
Sjednica Vlade Vlada Andrej Plenković

