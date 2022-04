Svađa EU državnika! Macron uzvratio poljskom premijeru: 'Antisemit i mrzitelj LGBT populacije'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je poljskog premijera Mateusza Morawieckog kao “antisemita s krajnje desnice koji uvodi zabrane za LGBT osobe”, uzvraćajući tako udarac u netipičnoj javnoj polemici koju je Morawiecki otvorio kad je u ponedjeljak javno prozvao Macrona zbog pregovaranja s Putinom, usporedivši to s pregovaranjem s Hitlerom.

- Predsjedniče Macron, koliko ste puta pregovarali s Putinom i što ste postigli? Sa zločincima se ne razgovara i ne pregovara, protiv njih se bori. Nitko nije pregovarao s Hitlerom. Biste li pregovarali s Hitlerom, Staljinom, Pol Potom - rekao je poljski premijer na press konferenciji u ponedjeljak, govoreći pod dojmom stravišnog zločina ruskih vojnika u Buči nadomak Kijeva.

U intervjuu za francuski list Le Parisien, objavljenom danas, uoči prvog kruga predsjedničkih izbora u nedjelju, Macron je odgovorio na kritike Morawieckog tvrdnjom da mu je dužnost razgovarati s ruskim predsjednikom kako bi pokušao pronaći rješenje za mir u Ukrajini.

- Moja je dužnost razgovarati s njim. Neću to prestati raditi. Razgovarajući s njim i s predsjednikom Zelenskim, možemo pomoći u pregovorima. U nekom trenutku će doći do primirja i trebat će izgraditi mir. To se ne može dogoditi bez jamaca, a Francuska je predana tome da bude jedan od jamaca - rekao je Macron. I potom opisao Morawieckog kao antisemita, radikalnog desničara i mrzitelja LGBT populacije. Dodao je kako poljski premijer pokušava pomoći Macronovoj protukandidatkinji na izborima, desničarki Marine Le Pen.

- Nemojmo biti naivni, on joj pokušava pomoći uoči izbora - rekao je Macron. - Morawiecki je predmet istrage na europskoj razini jer je samovoljno smijenio mnoge suce - dodao je francuski predsjednik.

Poljski ministar vanjskih poslova Zbigniew Rau odlučio je danas zbog Macronovih izjava za Le Parisien pozvati na raport francuskog veleposlanika u Varšavi.