Macron proziva Plenkovića zbog osobne ambicije?

Francuski predsjednik Emmanuel Macron jučer je, na izlasku s privremeno prekinutog summita, izgledao dosta ljutit dok je objašnjavao da su za neuspjeh krivi pojedini lideri iz redova europskih pučana koji svoje osobne ambicije stavljaju ispred općeg interesa. Danas praktički svi strani novinari koji prate summit u Bruxellesu iz te izjave iščitavaju da je Macron imao na umu - Andreja Plenkovića.

- Ovaj neuspjeh dogodio se zbog podjele, s jedne strane političke podjele unutar EPP-a, što je bilo očito kroz razilaženje između njihovih lidera - rekao je Macron u izjavi novinarima.

- Jasno je da ovaj neuspjeh, možda i zbog osobnih ambicija koje po meni ne bi trebale biti izražavane za stolom, mora biti razriješen sutra - dodao je jučer.

Jedan visoki dužnosnik EU koji je sudjelovao u pregovorima iza zatvorenih vrata u noći s nedjelje na ponedjeljak u zgradu Europskog vijeća potvrdio je da se Plenković “jako borio za sebe” u kadrovskoj križaljci. Ako je to točno, to je u suprotnosti s dojmom koji Plenković ostavlja s izjavama na ulascima i izlascima sa summita, kad razgovara s novinarima, kojima tvrdi da nema nikakve ambicije i da su sve to, o njemu kao kandidatu, medijske spekulacije.

Sve to značilo bi da je Plenković u nedjelju na ponedjeljak oponirao ne samo njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, protiv čije je ideje o Timmermansu kao pučanima prihvatljivom kandidatu za predsjednika Komisije govorio (kako je javio Večernji list u izdanju od ponedjeljka) snažnije od drugih govornika na skupu pučana u nedjelju u Bruxellesu. Nego i francuskom predsjedniku Macronu, i to do te mjere da je Macron za neuspjeh između redaka okrivio, iako ga nije imenovao, upravo njega.

Izvori koji su bliskiji Plenkoviću na te tvrdnje odgovaraju da je istina da se Plenković “žestoko bori”, ali nije istina da se bori za sebe i osobne interese. Za Hrvatsku je dogovor iz Osake - s Timmermansom kao šefom Komisije, bez pučana na mjestu Europskog vijeća - bio apsolutno neprihvatljiv, kažu. Kao i za EPP, jednako neprihvatljiv. U EPP-u je odmah stvoren i dojam da su premijeri Plenković i Karinš (iz Latvije) stavljeni u nimalo fer poziciju da se tjednima “bore za nemoguće”, za to da Weber bude šef Komisije, samo da bi na kraju među posljednjima doznali za Merkeličin dogovor iz Osake u kojemu EPP-a “nema nigdje”, kaže jedan drugi izvor blizak EPP-u, s kojim smo razgovarali.

- No, danas je novi dan, novi prijedlozi, kad se konačno postigne neki dogovor sve će se ove međusobne trzavice zaboraviti - procjenjuje taj sugovornik.