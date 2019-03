Lukajić: Bio sam protiv primjene sile i upozoravao sam da se silom ništa ne postiže

- Dok sam službovao u logoru Manjača, bio sam protiv primjenjivanja sile i učestalo sam upozoravao da se silom ništa ne postiže. Bio sam vođa operativnog tima ispitivača, a o svakom događaju ili smrtnom slučaju u logoru, sačinjavao sam izvješća, koja sam slao svojim nadređenima - kazao je među ostalim Dane Lukajić (68) u svojoj obrani. Njemu se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi zbog ratnog zločina jer ga se tereti da je u logoru Manjača zlostavljao i tukao zarobljenike.

- Bilo je ispitivača, kao što je bio Rade Radinković, koji su bili nestručni u ispitivanju ratnih zarobljenika. To i ne čudi jer je riječ o osobi koja je imala završena dva razreda srednje trgovačke škole. On je bio čovjek blage naravi, pa mi nije poznato je li on zlostavljao zarobljenike. Oduvijek sam bio protiv primjene sile te sam na sastancima ispitivača najmanje desetak puta kazao da se zlostavljanjima ništa ne postiže. Smatrao sam da su nam zarobljenici dragocjeni te da ih treba sačuvati kako bi nam poslužili u razmjenama kojima smo se radovali - kazao je Lukajić.

Dodao je da je o svim propustima tijekom ispitivanja izvještavao svog nadređenog Stevu Bogojevića, načelnika sigurnosti banjalučkog Prvog korpusa i Božidara Popovića, zapovjednika logora. Lukajićev branitelj Ljubo Pavasović Visković, u spis je predao presliku Lukajićevog dopisa u kojem Bogojevića i zapovjedništvo logora upozorava na nedolično ponašanje pripadnika vojne policije. Uz to, priložena je i preslika dokumenta iz kojeg je vidljivo kako se Ante Kukuruzović vodio kao nestala osoba znatno ranije nego što je u logor stigao Dubravko Vučković koji je svjedočio da je kao zarobljenik vidio njegovo tijelo u Lukajićevom uredu u Manjači.

Lukajić je bio kapetan I. klase vojske Republike Srpske i vođa tima zaduženog, za prikupljanje obavještajnih podataka od ratnih zarobljenika. Optužen je da je od sredine lipnja do 16. rujna 1992. u logoru ratnih zarobljenika Manjača prilikom ispitivanja dvojice zarobljenih pripadnika HVO-a i trojice zarobljenih pripadnika HOS-a, u više navrata unaprijed zapovjedio podređenim pripadnicima vojske Republike Srpske da za vrijeme ispitivanja ili nakon njega tjelesno zlostavljaju, tuku i ozljeđuju zarobljenike.