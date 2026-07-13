Nalaze privatnika preko CEZIH-a vidjet će izabrani liječnik i hitna, uvodi se i nova vrsta recepta

Privatne poliklinike postupno prilagođavaju svoje informatičke sustave i povezuju se s Centralnim zdravstvenim informacijskim sustavom (CEZIH), za što imaju krajnji rok 1. siječnja 2027. godine. Koliko ih je do sada spojeno, u Ministarstvu zdravstva nisu znali jer, kažu, detaljna analitika još traje i cjeloviti podaci bit će dostupni nakon 1. siječnja, kada će biti moguće izraditi sveobuhvatnu analizu.

Putem CEZIH-a razmjenjuju se izvješća nakon pregleda, otpusna pisma te nalazi iz specijalističkih ordinacija privatnih zdravstvenih ustanova. Uvodi se i dodatna zdravstvena dokumentacija koju potpisuju privatne ordinacije. – U tijeku je i uvođenje e-Bijelog recepta, čime će privatni liječnici umjesto papirnatih izdavati elektroničke recepte putem CEZIH-a. Pacijenti će lijekove moći preuzeti u bilo kojoj ljekarni uz zdravstvenu iskaznicu, a ljekarnici i izabrani liječnici imat će uvid u propisanu terapiju, što pridonosi sigurnijem liječenju – kažu nam u Ministarstvu zdravstva. Zdravstvena dokumentacija pacijenta iz privatnih ustanova bit će vidljiva izabranom liječniku i hitnoj. Pacijent će sam odlučiti želi li da i drugi medicinari mogu imati uvid u njegove nalaze i terapije, a to može regulirati na Portalu zdravlja. Za one koji nisu vični informatički regulirati te podatke, to za njih može učiniti njihov izabrani doktor.

Nerijetko je slučaj da se liječnik u bolnici ne oslanja na nalaz koji je učinjen u privatnoj ustanovi pa se pacijenti pitaju je li to pravilo. Međutim, hoće li priznati nalaz privatnika, ovisi o pojedinom liječniku. – Oni ih mogu koristiti, no odluka o njihovu prihvaćanju ili eventualnom ponavljanju pretrage ovisi o kliničkoj procjeni liječnika i medicinskoj indikaciji – kažu u Ministarstvu. Ističu kako digitalna razmjena podataka smanjuje potrebu za nepotrebnim ponavljanjem pretraga jer ovlaštenim liječnicima omogućuje izravan uvid u nalaze iz privatnog sustava. Time se poboljšava kontinuitet zdravstvene skrbi, povećava dostupnost medicinske dokumentacije i smanjuje mogućnost dupliciranja dijagnostičkih postupaka, uz zadržavanje prava liječnika da, prema kliničkoj procjeni, zatraži dodatne pretrage kada su one medicinski opravdane.

– Uključivanjem svih pružatelja zdravstvene zaštite u CEZIH osigurava se dostupnost podataka ovlaštenim zdravstvenim radnicima, u skladu sa zakonom. Time se jača kontinuitet zdravstvene skrbi, omogućuje brža i kvalitetnija dijagnostika, povećava sigurnost pacijenata te smanjuje potreba za nepotrebnim ponavljanjem pretraga – poručuje ministrica Irena Hrstić. Inače, rok u kojem se privatnici trebaju spojiti u CEZIH dvaput je produljivan. Prvo je ministrica lanjskog lipnja najavila da će to biti do kraja 2025. Ministarstvo zdravstva u rujnu je objavilo tehničku dokumentaciju kojom su se trebali voditi pri prilagodbi svojih programskih rješenja za CEZIH, a već u studenom dopisom ih je podsjetila da im je to zakonska obveza i kako će HZZO početi s provjerom. No većini je to bio prekratak rok pa je produljen do 1. siječnja 2027. Veće privatne bolnice i poliklinike uglavnom su već imale informatičke sustave koji se mogu prilagoditi, ali čekale su jasne specifikacije i formalno odobrenje rješenja. U nekoliko većih privatnih ustanova koje su imale određene ugovore s HZZO-om rečeno nam je da su već otprije spojene na sustav. No neke manje ordinacije, pogotovo one koje rade isključivo privatno, nerijetko nisu ni znale da ih zakon obvezuje na slanje podataka u CEZIH. Premda Zakon o podacima i informacijama od 2019. obvezuje sve zdravstvene ustanove na priključivanje CEZIH-u, a rok za tu provedbu istekao je u veljači 2021., nitko to nije spominjao pa je privatnike zatekla ishitrena ministričina najava.