Svjedok: Lukajić je naredio stražarima da me siluju

- Nakon što su me zarobili, s još deset suboraca, pripadnika HOS-a u rujnu 1992. odvedeni smo u Srbac. Tamo su nas na lokalnom nogometnom stadionu tukli mještani, a jedan od mojih suboraca je preminuo. Nakon što smo premlaćeni, odvezeni smo na improvizirano suđenje u Banja Luku, a od tud na Manjaču. Po ulasku u logor prošli smo kroz špalir batina, a zatim su uslijedila ispitivanja - kazao je među ostalim u svom iskazu svjedok (46) koji je jučer na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočio u nastavku suđenja Dani Lukajiću (68), bivšem obavještajnom časniku Vojske Republike Srpske, optuženom da na Manjači nije spriječio mučenje zarobljenika, ali i da je sam sudjelovao u premlaćivanju i mučenju zarobljenika.

Jedan od tih zarobljenika, kojeg je Lukajić, prema navodima optužnice osobno mučio je i 46-godišnji svjedok koji je svoj iskaz iznosio satima. Među ostalim je kazao da su ga svakodnevno premlaćivali, a da je ispitivač uvijek bio Lukajić.

- On je aktivno sudjelovao u premlaćivanju. Jednom me udario čekićem, slomivši mi šaku. Udario me je nekoliko pita i pištoljem po glavi, iščupao mi je nokat, a naredio je stražarima da me siluju pendrekom, a stražari su me i redovito udarali po spolovilu. To su radili i mojim suborcima, a neki su se zbog toga nakon razmjene ubili - kazao je svjedok.

Kazao je da on nije znao identitet ispitivača, a pojasnio je da je Lukajićev identitet otkrio nakon što je stupio u kontakt s jednim bivšim časnikom VRS koji mu je obećao da mu može srediti posjet Manjači. Pritom mu je pokazao Lukajićevu fotografiju.

- On me pitao znam li o kome se radi, a ja sam prepoznao svog ispitivača - kazao je svjedok. Kazao je i da je to da je maltretiran u logoru, prvi put prijavio prije pet godina i to na zahtjev dužnosnika iz Ministarstva branitelja. - Dao sam izjavu koja je koliko znam nestala. S prijavom sam čekao jer nisam imao povjerenja u sudstvo - kazao je svjedok.

Srbija: Beograd u iščekivanju Vladimira Putina