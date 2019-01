London priprema tisuću specijalaca da spriječe nerede na irskoj granici

S dodatnim će uvježbavanjem uskoro započeti gotovo tisuću engleskih i škotskih policajaca koje će se razmjestiti u Sjevernu Irsku za slučaj nereda ako dođe do "tvrdog" Brexita bez dogovora Londona i Bruxellesa. U tom bi se slučaju, naime, dvije Irske ponovo podijelile kao tijekom 80-ih godina i napada Irske republikanske armije (IRA).

To je gotovo dvostruko više policajaca negoli ih Police Service of Northern Ireland zatraži u vrijeme sezone povorki kada se okupljaju katolici i protestanti komemorirajući neki od povijesno važnih datuma.

Kao u 'Beskrajnom danu'

Prilično je izgledno da britanska premijerka Theresa May neće uspjeti praktično ni u jednom svojem naumu te će doista doći do "tvrdog" Brexita pogotovo zato što je Democratic Unionist Party, stranka irskih unionista, ostala pri svojoj odluci da je ne podrži. S druge strane, razljutili su se i irski republikanci jer su sada šanse da se ostvari neka vrsta zajedničke izvršne vlasti gotovo nikakve.

No, eventualni prosvjedi koji bi mogli izbiti tiču se običnih ljudi jer će prelazak granice između dvije Irske ponovno biti kontroliran. Postoje bojazni da policija neće imati posla samo u Sjevernoj Irskoj već moguće i u većem dijelu Velike Britanije jer se nakon odvajanja otočne države od EU ne isključuju i nemiri širih razmjera, čak takvog intenziteta kao 2011. godine kada je zbog policijskog ubojstva u kaosu bio praktično cijeli London da bi se onda proširili i na druge gradove Ujedinjenog Kraljevstva.

Irski premijer Leo Varadkar uvjeren je da će se "tvrdi" Brexit sigurno dogoditi iako će nastaviti razgovarati s Theresom May pa i osobno ako bude potrebno. Međutim, britanski mediji navode kako svi nedavni razgovori s konzervativnim zastupnicima britanskog parlamenta jednostavno sliče na scene iz filma "Beskrajan dan", May nema podršku, ponuda EU ne može se prihvatiti. Nitko ne nudi ništa novo niti odstupa od svojih prethodnih pozicija.

Galerija: Prosvjed protiv Brexita: 700 tisuća ljudi izašlo na ulice Londona

- Prijedlog koji je na stolu najbolji je i jedini moguć te su se lideri 27 zemalja EU 13. prosinca s time i složili te zaključili kako ne može doći do novih pregovora - poručili su iz Europske komisije za The Guardian.

To konkretno znači da će biti praktično nemoguće ostvariti "backspot" odnosno dobiti bilo kakvu garanciju da će granica između Sjeverne i Republike Irske ostati "mekanom" barem u nekom omjeru.

No, izlazak Velike Britanije iz Europske unije neće nanijeti štetu samo Ircima, odnosno njihovim dvjema državama. Čelni su ljudi britanske akademske zajednice upozorili da bi izlazak bez dogovora bio jedna od najvećih prijetnji tamošnjim sveučilištima u povijesti.

Ugrožena istraživanja

U otvorenom pismu parlamentu čelnici četiri sveučilišne organizacije koje zajedno okupljaju više od 150 ustanova visokog obrazovanja poručili su da bi "no-deal Brexit" mogao dovesti do akademskog, kulturnog i znanstvenog nazadovanja od kojega bi se Velika Britanija oporavljala desetljećima.

"Naših 50.000 nastavnika te 130.000 studenata iz Europske unije, da ne spominjemo 15.000 studenata iz Velike Britanije koji studiraju u Europi, u novu godinu ulaze suočavajući se s nesigurnošću u svoju budućnost", navodi se u priopćenju organizacija Universities UK, the Russell Group, Guild HE, Million Plus i University Alliance. Upozoravaju kako će se ugroziti kontakti u ključnim istraživanjima, od istraživanja inovativnih terapija za rak do tehnologija namijenjenih borbi protiv klimatskih promjena.

Vlada bi, prema njihovu mišljenju, trebala biti znatno ambicioznija kako bi se dogovor postigao. Dodatan je problem financiranje znanosti iz izvora Europske unije. Britanska znanost traži da se ta sredstva nadomjeste iz budžeta. Jer, u sklopu EU-ova programa Obzor 2020 britanska su sveučilišta od 2014. godine povukla čak 11,4 milijarde eura.

