Ljubavna priča Marijane i Franje Varge: 'Udala sam se za najboljega!'

Udala sam se za najboljega! - napisala je Marijana Varga prije tri i pol godine, tada "novopečena" supruga Franje Varge, informatičara uhićenog zbog krivotvorenja SMS prepiski za Zdravka Mamića. Svoju ljubavnu priču ispričala je na portalu "Udajem se", u dva navrata – nakon zaruka te ponovno nakon vjenčanja. U to doba, Varga je iza sebe već imao propali brak i propalu izvanbračnu vezu te, iz svakog tog odnosa, po jedno dijete. I ona ima kćer iz prvoga braka.

Upoznali su se, otkrila je ona na portalu, preko interneta koncem 2013. godine.

- On kaže da je vidio jednu moju sliku što sam objavila na Facebooku i ona ga je očarala, dala mu povoda da mi se javi i tako naša avantura počinje. Dopisivanje s njim teklo je iz dana u dan i tako sam i ja shvatila da je osoba koju vrijedi sačuvati, da je netko sasvim drugačiji, a tako isti kao ja, moje drugo ja – započela je ona.

Iako je upravo ona, priznala je, odugovlačila njihovo upoznavanje, jedne je večeri on ipak ustrajao u susretu, što joj je "potvrdilo da je netko poseban".

- Htjela sam tog čovjeka, tog neznanca zagrliti, pričali smo, zezali se, šetali parkom i svatko svojoj kući. Nakon toga uz svakidašnje pozive, poruke odlučili smo biti skupa i danas ne znam što smo čekali, zašto smo odugovlačili kad od prvog dana oboje smo htjeli biti jedno uz drugo – nastavila je.

Zaručili su se 14. srpnja 2014., "isto je bilo na brzaka kao i upoznavanje", a odlučili su da vjenčanje bude na Valentinovo 2015.

- Odmalena sam sanjala, kao i svaka curica, o nekom savršenom, s kim mogu sve podijeliti, nekom uz koga mogu biti jednostavna, sretna, posebna i to se dogodilo meni. Nisam to očekivala, ja sam od onih koji 'mogu sve sami', ali uz sadašnjeg zaručnika ništa više ne želim sama, ne želim bez njega i bez te dvije prekrasne curice moje i njegove ništa. Nadam se da je sretan koliko i ja, i uz sve padove i sretne trenutke koje smo prošli i koji su pred nama želim da zna, da mi ostane i da vidi u meni ono što ja vidim u njemu, mirnu luku, dom, obitelj, povjerenje, sreću, sigurnost. Ipak je on moj savršeni, s kojim želim zaboraviti na sve i živjeti sretno do kraja života – napisala je Marijana.

Noge su joj klecale, opisala je, kada je, na dan vjenčanja, nazvao da dolazi po nju.

- Ugledavši njega sve je bilo kao s početka priče, nema nervoze, nema treme. Krenuli smo, rekli smo to sudbonosno DA, ne znam što mi je bilo da se na trenutak onako preplašim, ali kažu da svaku mladu mora trema bar malo uhvatiti. Mada je to bila samo svečana večera, to je bio prelijep dan u vjenčanici s dvije prekrasne curice kao dva mala anđela pored mene u haljinicama i čovjekom kojeg volim i koji svaki dan ono najbolje “izvlači” iz mene. Osjećala sam se posebno cijelu večer, skoro cijelu. Zašto skoro?! Što može poći po zlu?! Upravo taj čovjek. On i njegovo odlaženje s večere. Ne, nije otišao od mene, odlazio je s gostima svako toliko zapaliti pošto se u restoranu nije moglo pušiti. Da, to je meni užasno zasmetalo. No, On je čovjek kojega volim i s kojim sam sretna pa i s tom njegovom manom - pušenja koja me nervira ponekad, to je ipak bio dan pun emocija – ispričala je.

- Ponosna sam na svog muža, ponosna što mu žena i na kraju ponosna na nas – zaključila je.

Marijana Varga na svom je Facebook profilu u petak, dan nakon uhićenja njezina supruga, objavila njihovu zajedničku fotografiju i napisala: "moja ljubav, moj život", iskazujući mu tako potporu.

Vrata obiteljske kuće Varginih u Belišću jučer, kao ni svih ovih dana, nitko nije otvarao. U oči upada videonadzor na kući. Susjedi su iznenađeni uhićenjem Franje Varge, ali i pričama o njemu koje su dospjele u javnost.

- Vidjeli smo policiju pred kućom, ali nismo imali pojma čime se on bavi. Nismo znali niti da je povezan s visokom politikom. Ne druže se oni baš sa susjedima. Koliko znamo, oboje su nezaposleni – kazali su nam susjedi u ulici. Tek su rijetki, inače, bili spremni progovoriti s novinarima.

Za razgovor raspoloženiji nisu bili ni Vargini roditelji, koji žive u susjednom naselju.

- Devedeset posto toga što se o njemu piše u medijima nije istina. Da, štrajka glađu, ali se nisam vidjela s njim – kratko nam je rekla njegova majka i zalupila vrata.

Pogledajte video kronologije afere lažnih SMS-ova: