Čičak i Jelinić se posvađali u Otvorenom: 'Vi ste eksponent trbuhozborstva mračnog miljea'

Afera Falsifikator s lažnim SMS-ovima, zbog koje je uhićen Blaž Curić, krsni kum sina Milijana Brkića, tema je večerašnje HTV-ove emisije Otvoreno.

Je li Curić dojavio informatičaru Franji Vargi da se nad njime provodi kriminalističko istraživanje zbog "Mamićevih SMS-ova"? Je li akcija USKOK-a obračun s kriminalom ili udar na desno krilo HDZ-a?

Urednik i voditelj emisije Mislav Togonal rekao je da je razgovarao s Brkićem te da mu je on na pitanje je li slučajno da se ovo događa uoči prosvjeda u Vukovaru odgovorio: "Malo toga je tu slučajno".

Odvjetnik Zdravka Mamića Veljko Miljević na pitanje je li njegov klijent naručio lažne SMS-ove bivšeg državnog odvjetnika Dinka Cvitana odgovorio je da ga to još nitko nije pitao.

- Trebalo bi vam biti jasno da ja to ne smijem reći i kad bih znao - rekao je Miljević, dodajući da nije bio sretan Mamićevim potezom.

- Zdravko Mamić je to prikazao javno. On je meni par dana prije rekao jer je zaista do desetak dana, 15, prije objave te presude, bio milijun posto uvjeren da će biti oslobođen. Bio je uvjeravan od stotine ljudi iz tog miljea da će biti oslobođen. Najednom se stvar mijenja i do njega počinju dolaziti glasovi da neće biti oslobođen i on tu meni izlazi s tom dokumentacijom - rekao je Miljević. Dodao je da je Mamić taj dan navečer protivno dogovoru predočio SMS-ove na konferenciji za tisak.

Urednik Nacionala Berislav Jelinić rekao je da se pokazuju ozbiljne indicije da je postojao uži krug u vrhu HDZ-a koji je naručivao ovakva djelovanja kako bi ljuljao ključne institucije ove države, počevši od APIS-a.

- Mamić u ovom slučaju, svjesno ili nesvjesno, znajući ili ne da se radi o falsifikatima, dovodi u pitanje funkcioniranje krunskih dragulja, državnih stupova, a to su - Vrhovni sud, Županijski sud, USKOK i DORH. Ako bi se radilo o tome da se tu radi o svjesnoj manipulaciji, onda se to naziva s dvije riječi: državni udar. A naročito ako su to prominentni ljudi HDZ-a u to vrijeme - rekao je Jelinić, dodajući da se sada plasiraju manipulacije o unutarstranačkom obračunu u HDZ-u.

- U najmanju ruku, ako se radilo o tome da je gospodin Varga toliko umiješan u tim svojim radovima, ispada da je on obmanuo vodeće ljude MUP-a, SOA-e i tako dalje - rekao je Jelinić.

Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak rekao je Togonalu da je Jeliniću omogućio počinjenje kaznenog djela u emisiji jer je govorio o USKOK-ovom sudskom spisu o kojem se ne smije govoriti. Jelinić je uzvratio da je Čičak "temeljito nekredibilan čovjek" koji je ovdje nastupio kao "eksponent trbuhozborstva tog jednog mračnog miljea, blizak Mamiću".

- On je upravo potvrdio ono što sam rekao. Ta jedna skupina opasnih ljudi uz pomoć obavještajnog podzemlja radi zamjene teza u ovoj državi - rekao je Jelinić.

- Zasad nas nitko nije demantirao i mi to radimo s poštenih pozicija. Bacamo svjetlo na jedan vrlo opasan proces koji je na rubu državnog udara, a trbuhozborci mijenjaju teze - rekao je Jelinić, na što je Čičak negodovao: "Jooj, dajte molim vas, nemojte pričati o državnom udaru". Jelinić je Čička pitao koliko je novca HHO dobio od Dinama i Mamića.

- Ja osobno nisam dobio nikakav novac, dobio je Odbor od Dinama i dobivao je od HNS-a i to je sve u našim izvještajima, nema tu velike tajne. Ukupni iznos godišnje je bio 400.000 kuna. Kakve veze ima Zdravko Mamić? Ja Mamića nisam spomenuo - rekao je Čičak, dodajući da se dobro osjeća kada ga takvi poput Jelinića prozivaju zadnjih 40-50 godina, otkad je bio u zatvoru.

- Na temelju takvih klevetnika kakvi ste vi - jadnih i bijednih - dodao je.

Čičak je rekao da se ne može spuštati na Jelinićev nivo, a Jelinić je uzvratio da nema taj padobran kojim bi se spustio na Čičkovu razinu.

Bivši glavni državni odvjetnik Željko Olujić rekao je da je Varga znao da ono što on piše na internetu nije dokaz u pravnom smislu.

- On je mogao napisati da će šest milijuna ljudi biti likvidirano u 24 sata, pa šta? Nitko tome neće pokloniti vjeru. Zna da neće biti kažnjen s ne znam kakvom kaznom, ali ja tu nazirem da je tu gospodin Mamić na određeni način kolateralna žrtva. Sve je tu bilo usmjereno prema gospodinu Karamarku i gospodinu Brkiću - rekao je Olujić.

Sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura rekao je da mu se kao čovjeku ne sviđa da u medijima izlaze tvrdnje koje nisu dokazane.

- Hajmo pustiti institucije da obave svoj posao - rekao je Lubura, apelirajući protiv izlaska ovakvih informacija u medije.

- Svi koji dostavljaju informacije dostavljaju iz nekog interesa. Koji je ovdje interes, ne znam - rekao je Lubura. Olujić se složio i rekao da je šokantno da takve informacije cure.

- Između novinara i policajca nema velike razlike. Novinar trči za informacijom, a policajac otkriva kazneno djelo. Kako i zašto takve informacije uopće izlaze u javnost? Time se pokazuje da je hrvatska država još uvijek u obrambenom mehanizmu. Nema instrumente svoje zaštite - rekao je Olujić.

Miljević je rekao da protiv Jelinića nema ništa, ali da moramo shvatiti da su prema zakonu istrage, a pogotovo izvidi - tajni.

Jelinić je uzvratio da Miljević zastupa Mamića i Tomislava Karamarka te da je legitimno da novinari rade svoj posao.

- To je zabranjeno! Bero! ZKP... - apelirao je Miljević na Jelinića.

- Bero Jelinić sasvim sigurno ima privilegirane informacije u Nacionalu, on se toga ne stidi - rekao je Miljević.

- Zdravku Mamiću je zaista prezentirano da ima oslobađajući presudu. Ne znam otkud Beri Jeliniću ta informacija. Ja je potvrđujem kao točnu. Mamić je tri-četiri dana prije one konferencije za tisak bio uvjeravan da će sto posto biti oslobođen - napomenuo je odvjetnik.

Olujić je rekao da ovdje nazire unutarstranački obračun.

- Hoće li doći do nekih drastičnih pomaka unutar HDZ-a, ja vjerujem da hoće, što međutim ne koristi HDZ-u - dodao je Olujić.

