Ljevica Komšiću: Napustio si Tita zbog Bakira Izetbegovića

Aktualni član BiH Predsjedništva Željko Komšić slovio je za međunarodni projekt kojim se trebalo daytonsku Bosnu i Hercegovinu razapetu između triju etničkih šavova ujediniti oko ideje “građanstva”, posve je odmaknuti od nacionalnih obrazaca i usmjeriti je k izgradnji države – nacije. No sve što se s njim događalo, kao i odluka potkraj prošloga tjedna da njegova stranka Demokratska fronta (DF) napusti Vladu Županije Sarajeva u kojoj se okupila koalicija koja je okrenula leđa vodećoj bošnjačkoj Stranci demokratske akcije (SDA), pokazala je kako je “projekt Komšić” od početka bio promašaj. On se skrio u krilo SDA, stranke koja mu je na izborima prošle godine dala logistiku kako bi ga se ponovno nametnulo kao izbor Hrvatima za člana Predsjedništva BiH. S tom je strankom pristao ući u vlast na svim razinama.

Podržao ga Stjepan Mesić

Komšić je prošloga tjedna sa SDA i medijskim tajkunom Fahrudinom Radončićem dogovorio srušiti aktualnu vlast u Sarajevskoj županiji, koju su u sadašnjem sastavu u ovome svojevrsnom poluprotektoratu od države otvoreno podržavaju američko i britansko veleposlanstvo.

Sarajevska županija jako je važan “plijen” s godišnjim proračunom od pola milijarde eura zbog čega je SDA bilo stalo da je sruši. Dogovorom o ponudi fotelja na državnoj razini Komšićevu DF-u i Savezu za bolju budućnost (SBB) Fahrudina Radončića, dogovor je postignut i o rekonstrukciji Vlade u Sarajevu koju predvode probošnjačke građanske stranke SDP i Naša stranka. I dok je Radončićev odlazak u zagrljaj SDA bilo očekivan, a jučer je rekao da će on biti novi ministar sigurnosti, dotle je Komšićev potez ocijenjen kao politički salto mortale zbog čega se našao na meti dojučerašnjih istomišljenika. SDP je to nazvao izdajom građanskih i ljevičarskih ideja.

Komšićevi politički početci povezani su s bivšim čelnikom SDP-a Zlatkom Lagumdžijom koji ga je kasnije iskoristio kao sredstvo majorizacije Hrvata. Pa ipak, njegov izbor podržavao je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, dok je žestoko napadao službeni Zagreb zbog “miješanja” u unutarnje stvari BiH. Njegovo trostruko nametanje bh. Hrvatima (2006., 2010. i 2018.) poslužilo je da se najjednostavnije objasni zašto su Hrvati ugroženi u podijeljenoj daytonskoj BiH.

Sličan Sejdu Bajramoviću

To je vizionarski u rujnu 2006. godine, uoči prvog izbora za člana Predsjedništva BiH, u jednome TV sučeljavanju najavio bivši šef diplomacije BiH Haris Silajdžić, koji je bio i sudionik razgovora u Daytonu.

– Gospodine Komšiću, smatram da, ako već ne živimo u sustavu građanskog, nego etničkog predstavljanja, ako Bošnjaci biraju Bošnjaka, Srbi srpskog predstavnika, smatram da nije pravedno prema Hrvatima da netko za njih bira njihova predstavnika. Mislim kako bi to bilo opasno za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to građanima hrvatske nacionalnosti ogadilo Bosnu i Hercegovinu te da bi oni onda sasvim fino mogli krenuti u to da traže treći entitet – rekao je Silajdžić.

Među Hrvatima Komšić je portretiran kao izdajnik, simbolično su ga uspoređivali sa Sejdom Bajramovićem, kosovskim čelnikom kojega je tome narodu u vrijeme raspada SFRJ nametnuo Slobodan Milošević.

No takav eksperiment medijsko i političko Sarajevo uglavnom je odobravalo, pronalazeći objašnjenja kako se Komšić bori za građane, Bosance i Hercegovce, za novu viziju zemlje koja se ne temelji na etničkoj matrici. Komšić je, međutim, cijelo vrijeme igrao za oba sarajevska tima, a najviše radio na vlastitom političkom opstanku.

Igrao je i za bošnjačke nacionaliste, jednako kao i lijeve bošnjačke političke opcije, što je pokazao i posljednjim potezom. Od projekta građanina Komšića postao je “političkim Bošnjakom” i izdajnikom građana.

Njegovi bivši kolege na ovdašnjoj najvećoj internetskoj trgovini Olx.ba objavili su prodaju obraza s njegovom fotografijom, dok je pak u karikaturi zabilježeno kako sa zida svoga ureda skida fotografiju Josipa Broza i postavlja fotografiju Bakira Izetbegovića, čelnika SDA.

