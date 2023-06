Liječnici čovjeku htjeli odstraniti tumor pa ostali u šoku: 'Mogao sam se rukovati s njim'

Puno je medicinskih fenomena tijekom stoljeća ostalo neotkriveno, ponajviše zato što dotad medicina nije bila dovoljno napredna da bi uspjela otkriti njihove uzroke. Iako je s 20. stoljećem medicina dramatično napredovala, jedan je slučaj apsolutno šokirao liječnike u Indiji. Naime, 1999. liječnici su obavili operaciju na indijskom farmeru misleći da ima tumor, no na kraju se ispostavilo kako je zapravo u njemu rastao - njegov brat blizanac.

A priča ide ovako: Sanju Bhagat rođen je 1963. godine u Nagpuru, a cijeli svoj život bio je vezan uz polje koje je obrađivao od rane dobi. Nikada nije imao nikakve komplikacije, a većinom se samo fokusirao kako poboljšati život sebi i svojoj obitelji. U kasnim dvadesetima, Bhagat je uočio kako mu je trbuh počeo neobično puno rasti, što nije imalo smisla jer on nije puno jeo i radio je puno fizičkog posla na polju. Dokad je navršio 30 godina, brojni prijatelji šalili su se na njegov račun, govoreći mu da izgleda kao trudnica u 9. mjesecu trudnoće, no Bhagat je to ignorirao, kao i odlaske u bolnicu jer je znao da će mu to oduzeti puno novaca. Ipak, 1999. je morao otići u bolnicu jer zbog trbuha više nije mogao disati.

In 1999, Sanju Bhagat's stomach was so swollen he looked nine months pregnant and could barely breathe.



Eventually his difficulty breathing got so bad that he was rushed into hospital.



Doctors suspected that his enlarged abdomen was a tumor. That was until they opened him up… pic.twitter.com/NK0opqo34K