Lidl testira svježinu kroz kreativnu kampanju na društvenim mrežama

Hrskave jabuke, sočno grožđe i ukusne rajčice – sa svojim širokim asortimanom svježeg voća i povrća, Lidl osigurava da ljudi u preko 30 zemalja imaju svakodnevni pristup zdravoj hrani. Ali kako ova poruka može doći iz vrta na društvene mreže? Jedan odgovor stiže u tren oka u trenutnoj aktivaciji "Ritam svježine", koja stiže diljem Europe taman na vrijeme za Uskrs.

Kao dio kampanje, Lidl predstavlja posebnu vrstu testa svježine i suočava se s odlukama stručnjaka za svježinu među životinjama – a to su zečevi. S više od 100 milijuna receptora mirisa, zečevi su sposobni identificirati različite mirise na velikim udaljenostima i pratiti izvore svježe hrane. Kako bi to učinili, zečevi brzo pomiču nos i do 120 puta u minuti kako bi upili i analizirali što više čestica mirisa. U svojoj ulozi simpatičnih detektiva svježine, u kampanji na društvenim mrežama Lidla pokazat će: što je povrće svježije, to im se nos brže miče u ritmu. Ritmičko pomicanje nosa zečeva podešeno je na ritam kultnog klasika "Fresh" grupe Kool & the Gang što je ovu simpatičnu aktivaciju svježine u Lidlu učinilo dodatno uočljivom.

„S 'Ritmom svježine' komuniciramo naše obećanje kvalitete. Kroz ovaj simpatičan pristup pokazujemo što naš tim radi svaki dan – osigurava apsolutnu svježinu bez kompromisa. Naši kupci mogu računati na najvišu kvalitetu voća i povrća po najboljoj cijeni tijekom kupovine svaki dan. A kada se čak i „priroda trzne u ritmu“, to je dodatna potvrda za Lidlovu kvalitetu kroz ovu zabavnu kampanju sa zečevima. Ponosan sam na zajednički rad Lidlovog tima koji je omogućio ovako odlične rezultate za naš ritam svježine“, objašnjava Marko Galić, direktor marketinga Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.

Za Lidl, svježina je ključno obećanje kvalitete, ono koje je kompanija dokazala i mimo ove aktivacije. Lidlovo svježe voće i povrće osvojilo je nagrade u mnogim zemljama. Prema YouGov istraživanju zadovoljstva kupaca Fresh Perception, Lidl zauzima prvo mjesto u nizu pokazatelja vezanih uz svježinu voća i povrća. Kako bi se to postiglo, Lidl se oslanja na bliska partnerstva s lokalnim dobavljačima, kao i na kratke rute dostave između voćnjaka i trgovina. Poseban sustav osiguranja kvalitete prati lanac opskrbe i jamči da se nude samo kvalitetni proizvodi. Lidlovi stručnjaci za svježinu pregledavaju robu u trgovinama nekoliko puta dnevno kako bi se svježina dodatno osigurala.

„Ritam svježine“ dostupan je na Lidlovom YouTube kanalu .

Napomena o dobrobiti životinja: Sve produkcije sa zečevima provedene su pod najstrožim zahtjevima za dobrobit životinja i certificirane su od strane No Cruel Breeding, On-Set Welfare i Veterinary Health.