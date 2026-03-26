Globalno istraživanje pokazuje da energetski sektor intenzivira ulaganja u autonomno upravljanje operacijama

Schneider Electric , globalni lider u području energetske tehnologije i digitalne transformacije upravljanja energijom, objavio je rezultate novog istraživanja koje ističe snažan skup tržišnih i operativnih pritisaka koji autonomno upravljanje operacijama pozicioniraju kao strateški prioritet najviše razine u energetskom i kemijskom sektoru.

Istraživanje provedeno među 400 viših rukovoditelja u 12 zemalja pokazuje značajan porast hitnosti uvođenja autonomnih rješenja. Ukupno 31,5% ispitanika smatra razvoj operativne autonomije strateškim prioritetom u sljedećih pet godina, a taj udio raste na 44 % u desetogodišnjem radoblju. Manje od 5 % ispitanika ovoj temi pridaje nizak prioritet.

Rukovoditelji ističu konkretne poslovne rizike odgađanja uvođenja rješenja: rast operativnih troškova (59%), produbljivanje nedostatka kvalificiranih kadrova (52%) i slabljenje konkurentske pozicije (48%). Implementaciji pak stoje na putu visoke početne investicije (34%), zastarjela infrastruktura (30%), organizacijski otpor (27%), rizici kibernetičke sigurnosti (26%) te regulatorna neizvjesnost (25%).

Globalno izvješće o autonomnoj zrelosti tvrtke Schneider Electric pokazuje da se sektor nalazi na prijelomnoj točki transformacije, obilježenoj konvergencijom elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Eksponencijalni rast potražnje za rješenjima temeljenima na umjetnoj inteligenciji, prvenstveno potaknut razvojem hyperscale cloud infrastrukture i podatkovnih centara, stvara dosad nezabilježen pritisak na globalne energetske sustave. Procjenjuje se da će se potražnja za električnom energijom gotovo udvostručiti i dosegnuti 1.000 TWh do 2030. godine, čime se dodatno naglašava potreba za fleksibilnim, učinkovitim i operativno otpornim poslovanjem.

U tom kontekstu, 49% rukovoditelja prepoznaje umjetnu inteligenciju kao glavni pokretač ubrzanja autonomije. Slijede napredak u području kibernetičke sigurnosti, cloud i edge računarstvo, digitalni blizanci, napredno upravljanje procesima te softverski definirana automatizacija.

„Organizacije već danas ostvaruju prosječnu razinu operativne autonomije od oko 70 %, uz planove dosezanja 80% do 2030. godine”, izjavila je Gwenaelle Avice Huet, izvršna potpredsjednica Schneider Electrica. „Autonomija se ubrzano profilira kao novi operativni model industrije. U uvjetima sve većeg pritiska na energetske sustave i ubrzanog razvoja umjetne inteligencije, autonomno upravljanje operacijama postaje presudan faktor za osiguravanje otpornosti i dugoročne konkurentnosti. Ova transformacija nije usmjerena na zamjenu radne snage, već na njezino osnaživanje za obavljanje poslova veće dodane vrijednosti, uz povećanje sigurnosti i razvoj kompetencija.”

Industrijski analitičari potvrđuju da je tranzicija naprednija nego što se očekivalo. „Rezultati pokazuju da je razina usvajanja autonomnih rješenja u sektoru viša od očekivane, pri čemu softverski definirana automatizacija predvodi sljedeću fazu energetskih inovacija”, izjavio je Gaurav Sharma, neovisni analitičar tržišta energije. „U sektoru u kojem su pouzdanost, sigurnost i smanjenje emisija ugljika imperativi, ove tehnologije omogućuju ostvarivanje većih učinaka uz optimizaciju resursa te jačanje operativne otpornosti i konkurentnosti.”

Iako je smjer razvoja jasan, tempo implementacije varira po regijama. Dok zemlje GCC-a i Azija trenutno prednjače u razini zrelosti, očekuje se da će Sjeverna Amerika ostvariti najbrže ubrzanje u sljedećih pet godina, zahvaljujući opsegu proizvodnje i potrošnje energije te snažnom rastu podatkovne infrastrukture. Europa bilježi stabilan napredak, ali s relativno sporijom dinamikom usvajanja.

„Autonomno upravljanje operacijama temeljito mijenja način na koji energetske i kemijske kompanije upravljaju svojim postrojenjima. Schneider Electric i AVEVA predvode tu transformaciju kroz konkretne projekte s partnerima poput Shella, European Energyja, ADNOC-a i Baosteela”, izjavio je Devan Pilla, predsjednik segmenta teške industrije u Schneider Electricu. „Integracijom upravljanja procesima i energetikom s naprednim digitalnim rješenjima i industrijskom analitikom omogućujemo razvoj integriranih, softverski definiranih arhitektura koje osiguravaju uvid u realnom vremenu te primjenu AI-podržanih digitalnih blizanaca sposobnih za predviđanje, prilagodbu i autonomnu optimizaciju uz minimalnu intervenciju.”

Primjeri iz prakse potvrđuju ovaj trend. U rafineriji Scotford tvrtke Shell u Kanadi provodi se modernizacija kroz implementaciju otvorene, softverski definirane automatizacije, čime se omogućuje veća fleksibilnost i razina autonomije operacija. U postrojenju Kassø Power-to-X tvrtke European Energy, prvom komercijalno održivom pogonu za proizvodnju e-metanola u svijetu, Schneider Electric i AVEVA omogućuju AI-podržano, samostalno optimizirano upravljanje proizvodnjom čistih goriva uz napredno daljinsko praćenje.