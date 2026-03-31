BOX NOW potvrđuje fokus na korisničko iskustvo novim inovativnim funkcijama u aplikaciji

BOX NOW, hibridna logističko-tehnološka tvrtka koja nudi pametna rješenja za dostavu paketa putem mreže samoposlužnih paketomata u Hrvatskoj, ostvarila je još jedan značajan iskorak u svom razvoju - aplikacija BOX NOW obogaćena je novim inovativnom funkcijama i dosegnula je 200.000 preuzimanja na Android i iOS uređajima u Hrvatskoj.

U sklopu kontinuiranog unapređenja korisničkog iskustva, BOX NOW je predstavio nove inovativne funkcije mobilne aplikacije, dodatno povećavajući kontrolu i fleksibilnost koju pruža svojim korisnicima. Oni putem aplikacije mogu na brz i jednostavan način promijeniti paketomat u koji će paket biti dostavljen, a to je moguće napraviti jednom u bilo kojoj fazi dostave (kad pošiljka uđe u sustav). Također, omogućena je promjena podataka primatelja, kao i ormarića za preuzimanje za uslugu „Pošalji Paket“, čime se pruža još veća fleksibilnost u procesu slanja.

Nove funkcije predstavljaju značajnu inovaciju jer slične aplikacije na tržištu trenutno ne podržavaju ovakvu razinu autonomije i upravljanja pošiljkama od strane samog korisnika.

Inače, BOX NOW aplikacija korisnicima omogućuje potpuno digitalno iskustvo dostave, uz brže i praktičnije upravljanje paketima. Aplikacija nudi praćenje pošiljaka u stvarnom vremenu, jednostavno otvaranje paketomata bez kodova, pregled najbližih lokacija te mogućnost slanja paketa izravno putem mobilnog uređaja. Korisnici mogu produžiti rok preuzimanja, preusmjeriti paket na drugi paketomat i primati personalizirane obavijesti o statusu dostave. Uz interaktivnu kartu svih paketomata i integriranu korisničku podršku, BOX NOW aplikacija postaje centralno mjesto za brzo, sigurno i moderno upravljanje svim pošiljkama.

Istovremeno, BOX NOW nastavlja snažno ulagati i u svoju fizičku mrežu, koja sada broji više od 90.000 pretinaca, čineći je jednom od najvećih i najbrže rastućih mreža u zemlji, dodatno jačajući povezanost digitalnog i fizičkog iskustva. Inovativna usluga „Pošalji Paket“ omogućuje izravno slanje paketa od paketomata do paketomata, osiguravajući jedinstveno iskustvo BOX NOW korisnicima, bez čekanja u redovima, brzo i efikasno.

Direktor BOX NOW Hrvatska, Miroslav Mareš, izjavio je: „200.000 preuzimanja aplikacije BOX NOW potvrđuje da korisnici traže rješenja koja kombiniraju tehnologiju, autonomiju i jednostavnost. Ova prekretnica potvrđuje snažnu prihvaćenost usluge među korisnicima, kao i visoku razinu povjerenja u kvalitetu i pouzdanost koju BOX NOW pruža. Zadovoljstvo korisnika dodatno potvrđuju i izvrsne ocjene aplikacije - 4,8 na Google Play Storeu te 5,0 na App Storeu. Nastavljamo ulagati u tehnologiju i naš proizvod, ostajući vjerni viziji stvaranja pouzdanih digitalnih usluga s naglaskom na izvrsno korisničko iskustvo u slanju i preuzimanju paketa.“

BOX NOW u Hrvatskoj upravlja s više od 900 paketomata diljem Hrvatske, čime pokriva većinu (85%) teritorija Hrvatske. Po posljednjim brojkama, BOX NOW ima više od 20% tržišnog udjela zahvaljujući suradnji s preko 1.000 partnera, uključujući vodeće međunarodne brendove poput Vinteda, Temua, Sheina, Notina, Zare, SportVisiona, Decathlona, H&M-a i brojnih drugih. Gledajući u budućnost, BOX NOW nastavlja ulagati u poboljšanje digitalnog korisničkog iskustva, daljnje širenje mreže pretinaca i razvoj inovativnih “last-mile” rješenja koja odgovaraju suvremenim potrebama potrošača i tvrtki.