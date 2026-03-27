Kada će se zlato vratiti na rekordne razine na koje su ulagači navikli?

Navikli smo da geopolitičke nesigurnosti i inflacija idu u prilog zlatu, međutim, posljednjih tjedana svjedočimo suprotnom trendu. Unatoč eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, spot cijena zlata se kretala u negativnom smjeru, da bi u ponedjeljak, 23. ožujka, zlato zabilježilo iznimno snažan i neuobičajen pad od –11 %. Zlato je palo na razinu oko 4.150 USD/oz i pokrenulo uzbunu među ulagačima. Što se zapravo događa?

Ovakav snažan pomak upućuje na masovno zatvaranje pozicija i moguće tehničke prodaje potaknute probijanjem ključnih razina podrške. Ovakvo kretanje zlata prepuno korekcija naizgled djeluje kontradiktorno, ali u stvarnosti odražava složen odnos između makroekonomskih faktora, monetarne politike i kretanja kapitala.

Rast cijena energenata, potaknut napetostima u Hormuškom tjesnacu, ponovno je pogurao inflacijska očekivanja. No, za razliku od prijašnjih razdoblja, takav inflacijski pritisak trenutačno ne ide u prilog zlatu jer povećava vjerojatnost zadržavanja restriktivne monetarne politike. Iako su investitori ranije očekivali skorašnje smanjenje kamatnih stopa, to se zasad ne ostvaruje. Zbog uporne inflacije i skuplje energije sve su izraženiji strahovi da će kamatne stope ostati povišene dulje nego što se predviđalo, a spominje se čak i mogućnost dodatnog zaoštravanja, iako se takav scenarij zasad ne smatra izglednim.

Upravo monetarna politika ostaje ključni faktor. Kako do smanjenja stopa nije došlo, prinosi na obveznice ostali su visoki, čineći zlato manje atraktivnim jer ne donosi kamatu. U takvim uvjetima kapital se prelijeva u instrumente s prinosom, poput obveznica i dolara.

Dodatni pritisak dolazi od snažnog američkog dolara. Budući da se zlato globalno obračunava u dolarima, njegova jača vrijednost poskupljuje zlato za strane ulagače i smanjuje potražnju. Tako se stvara situacija u kojoj monetarni i valutni čimbenici nadjačavaju geopolitičke rizike: iako oni i dalje pružaju određenu potporu cijeni, zlato ostaje ''između dvije vatre'' – potrebe za sigurnošću i nepovoljnih financijskih uvjeta.

Važno je napomenuti da recentni pad cijene ne proizlazi iz slabljenja temeljne potražnje. Naprotiv, potražnja za fizičkim zlatom i dalje se zadržava na visokim razinama. Kratkoročne tržišne sile odigrale su ključnu ulogu: gubici na tržištima kapitala, prisilili su investitore na likvidaciju dijela pozicija, dok su dopunjavanje marži i pojačana prodaja ETF-ova vezanih uz zlato dodatno pojačali pritisak na cijenu. Istovremeno, zlato je potvrdilo svoju ulogu strateške rezerve – osobito u zemljama Perzijskog zaljeva, koje su u uvjetima pojačanih tržišnih napetosti posegnule za dijelom svojih zlatnih rezervi kako bi osigurale likvidnost i očuvale stabilnost lokalnih valuta. U tom kontekstu važno je naglasiti da se temeljni razlozi ulaganja u zlato nisu promijenili – promijenile su se okolnosti u kojima se ono trenutačno nalazi.

Iako su ulagači u strahu zbog naglog pada cijene zlata, ne treba zaboraviti da su ovakve kratkoročne oscilacije potpuno normalne i uobičajene te da je ulaganje u zlato maraton, a ne sprint. Nije uopće upitno hoće li se cijena zlata vratiti na rekordne razine od siječnja – pitanje je samo kada će se to dogoditi.

Već u utorak je zlato započelo s fazom oporavka. Cijena je porasla na 4.401,19 USD, dok je do srijede dodatno ojačala na 4.545,05 USD po unci te se trenutačno kreće oko razine od 4.450 USD/oz. Ovaj oporavak sugerira povratak dijela investitora koji su prepoznali niže razine kao priliku za kupnju, ali i smirivanje početne panike s početka tjedna. Također, ne treba zanemariti ni činjenicu da je strah od geopolitičkih neizvjesnosti i dalje prisutan, što održava određenu razinu potražnje za zlatom.

Investitori će u narednim danima pažljivo pratiti signale iz monetarne politike i kretanje dolara, jer će upravo ti faktori imati ključnu ulogu u određivanju daljnjeg smjera cijene zlata. Ako je vjerovati procjenama financijskih kuća kao što su UBS, Deutsche Bank i JP Morgan, zlato bi do kraja 2026. moglo dosegnuti cijenu od 6.000 dolara po unci, što predstavlja rast od čak 30 % u odnosu na trenutne razine.