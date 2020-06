Lideri EU Hrvatskoj: Majstorski ste odradili predsjedanje

Izvanredno ste to izveli, bila je jedna poruka. Najgore tek dolazi, bila je druga. Pokušajmo se prije ljetnih odmora, do kraja srpnja, dogovoriti o megapaketu za oporavak od koronakrize, glasila je treća. To su tri poruke koje su se čule na jučerašnjem videosummitu EU, sastanku Europskog vijeća održanom u obliku videokonferencije, a prva poruka odnosila se na pohvale Hrvatskoj na, kako je netko rekao, majstorski odrađenom predsjedanju Vijećem EU usred najveće krize koju nitko nije očekivao.

Brze ekonomske mjere

- Bili ste izvanredni u obavljanju zadatka koji je bez presedana, s obzirom na prirodu krize u kojoj smo se našli - rekla je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen na press konferenciji po završetku summita, na kojoj je i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel pohvalio vodstvo premijera Andreja Plenkovića:

- Želim mu čestitati na njegovu liderstvu, kreativnosti i fleksibilnosti. Igrali ste ključnu ulogu na različitim temama, posebno na temi proširenja - rekao je Michel.

Druga poruka, da najgore tek dolazi, čula se u raspravi iza zatvorenih vrata tijekom same videokonferencije, u izlaganju predsjednice Europske središnje banke Christine Lagarde. Ona je, prema neimenovanim izvorima citiranima na portalu Politico, upozorila da će se najgori pokazatelji krize u smislu gubitka radnih mjesta pokazati tek u sljedećim tjednima i mjesecima te da se članovi Europskog vijeća, a to su premijeri i predsjednici 27 država članica, moraju potruditi postići dogovor o novom fondu za oporavak što prije.

Brze ekonomske mjere, koje su kao prvi odgovor na krizu prouzročenu pandemijom koronavirusa uvele sve države, spriječile su veća potonuća na tržištu, ali investitori i raspoloženje na tržištu mogli bi biti obeshrabreni i prepustiti se potonuću i panici ako se čelnici u EU ne dogovore i ne usvoje ono što je predložila Europska komisija. EK je, podsjetimo, predložio ukupno 1850 milijardi eura vrijedan paket, sastavljen od višegodišnjeg financijskog okvira i potpuno novog fonda za oporavak, koji bi se financirao zajedničkim zaduživanjem na razini EU i dijeljenjem toga dodatnog novca najpogođenijim državama i industrijama u obliku bespovratnih sredstava.

Fizički sastanak u srpnju

O tome, međutim, jučer još nije bilo dogovora. Nije se ni očekivao jer je jučerašnji videosummit bio zamišljen kao prvi korak prema onome što bi trebalo biti finale tih pregovora, prema najoptimističnijem scenariju u srpnju, kada se očekuje fizičko okupljanje lidera umjesto videokonferencijskog.

- Bila je to vrlo činjenična rasprava. Mostovi koje tek trebamo sagraditi su veliki. Njemačka je predana postizanju brzog dogovora - rekla je kancelarka Angela Merkel.

- Hrvatska podržava prijedlog Komisije, a ja sam ohrabren današnjom "tour de table" raspravom - rekao je premijer Andrej Plenković. Hrvatska je, podsjetimo, prema Komisijinu prijedlogu u poziciji da udvostruči iznos na koji je dosad mogla računati iz fondova EU: uz 10-ak milijardi eura kroz klasične fondove iz proračuna EU, trebala bi dobiti još 10 milijardi iz novog fonda za oporavak od koronakrize.