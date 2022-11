Drama na letu: Pijana putnica napala putnike i članove posade? Morali promijeniti lokaciju slijetanja

Let iz Engleske za portugalski otok Madeira preusmjeren je u Lisabon kako bi "pijana" putnica koja je ometala let mogla biti uhićena. Policija je snimila ulazak na let Wizz Aira kako bi s njega uklonili ženu koja je, prema lokalnim medijima, napadima na putnike i osoblje aviona ugrozila sigurnost zrakoplova.

Avion je jučer poletio s Gatwicka oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a u glavni grad Madiera, Funchai, trebao je stići oko 21:30. U Lisabon je pak neplanirano sletio malo iza 20 sati, piše Daily Mail. Jedan od putnika je dao izjavu za portugalske medije dok su putnici čekali u avionu na pisti.

"Preusmjereni smo u Lisabon zbog pijane putnice koja je počela napadati druge putnike" rekao je, dodavši kako je žena napala i članove posade. "Kada je policija ušla u avion, rekli su nam da ćemo napustiti Lisabon iza ponoći, dakle na svoje odredište došli smo sa zakašnjenjem od šest sati" požalio se putnik.

Portugalski mediji pišu kako su probleme izazvali "dvoje pijanih putnika" na letu Wizz Air Airbus A321, da oboje su navodno uhićeni. Prema nekim medijima, na letu je došlo do svađe dvije ženske osobe koja je prerasla u fizički sukob.

Ni portugalska policija niti Wizz Air nisu odgovorili na upit Daily Maila za komentar.