Leila Topić: anatomija jednog poraza ili kako izgubiti ravnateljstvo nad galerijom koje nema

Leila Topić dio je one ratne generacije u hrvatskoj kulturi i umjetnosti kojoj nikad nije dopušteno da do kraja odraste i da stekne pravo na vlastitu životnu i intelektualnu zrelost. Osim kćeri i pokojeg sina iz boljih zagrebačkih obitelji, onih čije je pravo na akademska i cehovska priznanja, kao i na društvene položaje, nešto što se naprosto nasljeđuje, te ponekog domoljubnog i ratnog zaslužnika ili probitačnog zavičajca, praktički nikome iz Leiline generacije nije priznato stvarno punoljetstvo. A to je onaj trenutak u kojemu mladi pjesnik ili mlada kustosica – tako lijepa a već pametna – stječu pravo da budu kadar u kulturi.