Ledeni kolaps na vidiku? Ledenjak sudnjeg dana topi se brže no ikad, a istraživači tvrde da je otkriće 'zabrinjavajuće'

Novo istraživanje upozorava da nasilne podmorske “oluje”, vrtlozi nalik uraganima, ubrzano tope jedan od najopasnijih ledenjaka na svijetu, poznat kao Thwaites 'Doomsday Glacier' ili ledenjak 'sudnjeg dana'. Ovi se vrtlozi formiraju u otvorenom oceanu kada se sudare vode različitih temperatura i gustoća, nakon čega putuju prema Zapadnoj Antarktici i nagrizaju ledenjake Thwaites i Pine Island iz dubine.

Istraživač Mattia Poinelli sa Sveučilišta California, Irvine ističe da se ovi vrtlozi ponašaju “točno kao oluja” i da snažno podižu topliju vodu iz dubljih slojeva oceana prema ledenim policama. Kako piše DailyMail, time potiču agresivno topljenje odozdo, dok hladniju vodu guraju dalje od ledene mase. Znanstvenici su koristili napredne računalne simulacije i uređaje postavljene ispod leda kako bi pratili ove procese. Otkrili su da se takvi vrtlozi, poznati kao submezoskalni oceanski vrtlozi, formiraju tijekom cijele godine. U vrhuncu aktivnosti, koja je povećana u lipnju, oni mogu biti odgovorni za do 20 % ukupnog topljenja ledenih polica u regiji.

Riječ je o svojevrsnom začaranom krugu: više topljenja stvara veću turbulenciju, a veća turbulencija dovodi još toplije vode pod led. Kako navode autori, ovi kratkotrajni, ali snažni procesi dosad su u klimatskim modelima bili uglavnom zanemareni, iako imaju značajan utjecaj na gubitak leda.

Thwaites i Pine Island dio su Zapadnoantarktičkog ledenog štita, golemog spremnika slatke vode. Dugi niz godina smatrani su “slabom točkom” cijelog sustava: vrlo su osjetljivi na porast temperature oceana, a njihov kolaps mogao bi povući za sobom nestabilnost cijelog ledenog štita. U najgorem scenariju, potpuno urušavanje područja moglo bi podići globalnu razinu mora za oko tri metra.

Autori studije objavljene u Nature Geosciences upozoravaju da bi, zbog rasta temperature oceana uzrokovanog emisijama stakleničkih plinova, ovi podmorski vrtlozi mogli postati još češći. Time bi se ubrzalo topljenje koje već sada izaziva zabrinutost zbog dugoročnih posljedica za obalne gradove i otočne države diljem svijeta.