Lažno se predstavljao kao rođak Zdravka Mamića, nudio jeftine dionice Dinama pa 'zaradio' 1,6 milijuna kuna

Zlatku Mamiću (49) iz Dervente, koji se lažno predstavljao kao rođak Zdravka Mamića i skaut Dinama te se teretio da je prevario 20-ak ljudi Županijski sud u Varaždinu povisio je kaznu i to nakon što se na nepravomoćnu presudu koju mu je izrekao Općinski kazneni sud u Zagrebu žalilo ODO Zagreb. Nepravomoćnom presudom Zlatko Mamić bio je osuđen na uvjetnu kaznu od godine dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. No sada mu je uvjetna kazna preinačena u bezuvjetnu te je osuđen na godinu i pol dana zatvora. On je inače cijelo vrijeme u bijegu i sudilo mu se u odsutnosti, pa će eto tako u bijegu doznati i da je pravomoćno osuđen.

Inače, optužnica je protiv njega podignuta 2022., a mora mu se priznati da je bio poprilično domišljat. Jer lažno se predstavljajući kao rođak odbjeglog Zdravka Mamića, nekadašnjeg velikog bossa Dinama i hrvatskog nogometa, tvrdio je da ima povjerljive informacije o Dinamovim dionicama te da se zahvaljujući tim informacijama na jeftinoj kupnji Dinamovih dionica može deseterostruko više zaraditi. Na tu priču nasjelo je, prema optužnici 20-ak naivaca.

Prema optužnici, Zlatko Mamić se teretio da je od ožujka 2015. do 2017. u Zagrebu, Novoj Gradiški i Sisku lažno predstavljao kao skaut nogometnog kluba GNK Dinamo, kao rođak Zdravka Mamića i kao osoba koja raspolaže povjerljivim informacijama da GNK Dinamo postaje dioničko društvo te da će uskoro početi prodaja dionica po cijeni od jednog eura koje će moći kupiti samo povlaštene osobe. Zlatko Mamić je naivcima koji su mu povjerovali tvrdio da će se spomenute dionice nakon kraćeg vremena moći prodati po cijeni od 7 ili 10 eura po dionici, znajući da ništa od navedenog nije točno. Tužiteljstvo je u optužnici navelo da je predlagao ljudima da mu daju novac kako bi on u njihovo ime kupio dionice. Kako bi ih naveo da mu povjeruju predavao im je odgovarajuće potvrde o predaji novca kao i vremenu kada će im ta dobit biti isplaćena, slao je e-mail poruke s navodne e-adrese stvarne uposlenice kluba Dinamo. Jednom od prevarenih je čak i obećao i da će ga kao informatičara zaposliti u Dinamu te je od njega tražio kotizaciju.

Žrtve koje su nasjele na njegovu priču, novac su mu isplaćivale po kafićima, a radilo se uglavnom o iznosima od nekoliko tisuća eura. No bilo je onih koji su toliko vjerovali u brzu zaradu da su mu davali i po 10.000, 20.000, 25.000 ili 32.000 eura. Zlatko Mamić je tako "zaradio" oko 1,6 milijun kuna, s tim da je većini oštećenih tijekom 2016. i 2017. ipak vratio "uloženi" novac. Kada je shvatio da je pod istragom.

Tijekom istrage, 2017. obranu je iznio dva puta, pa je ta obrana pročitana tijekom suđenja jer je bio u bijegu. Tada je priznao da je prevario dvije osobe kazavši da mu je žao te je bio obećao da će do kraja 2017. vratiti sav novac oštećenima.

- Novac ću posuditi od prijatelja u Njemačkoj. Imao sam namjeru svima vratiti novac no nisu mi se realizirali neki poslovi koje sam trebao naplatiti - branio se Zlatko Mamić 2017.

Tijekom suđenja svjedočile su i žrtve među kojima je bilo i dosta žena koje su iskazivale kako im se prilikom upoznavanja Zlatko Mamić predstavljao kao licencirani skaut mlađih uzrasta Dinama. Iskazivale su da im je nudio kupnju dionica po povlaštenoj cijeni jednog eura za dionicu, govorio im da je javno poznato da Dinamo prelazi u dioničko društvo, nudio im pakete dionica po cijeni od 500 do 10.000 eura te ih uvjeravao da se ne moraju bojati prevare jer je sve što im govori istina. Sve žrtve koje su Zlatku Mamiću dale novac, dobile su od njega potvrde koje su bile ovjerene kod javnog bilježnika i u njima se navodilo da je on od njih preuzeo novac za kupnju dionica GNK Dinamo.

No kako nakon predaje novca i nakon prolaska rokova u kojima je trebala biti isplata dividendi ništa nije događalo, dok su žrtve dobivale e-mail poruke u kojima se uz isprike navodilo da se zbog situacije oko Dinama stalo s isplatama, neke su žrtve postale sumnjičave. Pa su neke žene otišle do zaposlenice Dinama s čije su e-mail adrese primale poruke. I tada šokirane doznale da se Dinamove dionice ne prodaju, da im ona nije slala poruke te da ona ne poznaje nikoga tko se zove Zlatko Mamić.

