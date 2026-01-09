Naši Portali
NASTAVLJA SE ISTRAGA

Lažni liječnik i lažne operacije: starije građane prevarili za više od 240 tisuća eura

09.01.2026.
u 14:13

"Prilikom pronalaska kod nje je pronađen i dio novca kojeg je istog dana preuzela od dvoje građana dovedenih u zabludu pozivom lažnog liječnika", navodi policija

Uhićena je Ukrajinka (40) za koju se sumnja da je počinila 16 kaznenih djela prevare, objavili su iz policijske uprave ličko-senjske. Sumnjaju kako je osumnjičena u periodu od kolovoza prošle godine do 7. siječnja ove godine oštetila hrvatske državljane rođene između 1935. i 1960. godine za više od 240 000 eura sveukupno. "Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave primorsko-goranske u suradnji s policijskim službenicima nadležnih policijskih postaja i uprava proveli su opsežno kriminalističko istraživanje vezano za počinjenje većeg broja kaznenih djela prijevara počinjenih na štetu građana, uglavnom starije životne dobi. Kriminalističko istraživanje provedeno je nad 40-godišnjom državljankom Ukrajine, koju su policijski službenici  općeg kriminaliteta pronašli 7. siječnja na Žabici u Rijeci", stoji u priopćenju policije.

"Prilikom pronalaska kod nje je pronađen i dio novca kojeg je istog dana preuzela od dvoje građana dovedenih u zabludu pozivom lažnog liječnika", navodi policija. Najveći broj oštećenih nalazi se na području Rijeke, a radi se o građanima koji su zaprimili hitne telefonske pozive još nepoznate osobe koja se predstavljala kao liječnik. "U telefonskom pozivu obavijestio ih je o stradavanju njihovih bližnjih, prvenstveno kćeri i sinova, kojima su potrebne hitne operacije, skupa medicinska pomagala i liječenje, radi čega je potrebno da što žurnije prikupe novac i/ili zlatni nakit. Potom je do domova oštećenih građana dolazila osumnjičena 40-godišnja državljanka Ukrajine te od njih preuzimala prethodno pripremljeni novac i nakit", piše u priopćenju. 
 
"Na opisani način, navedeni građani su sveukupno oštećeni za više od 240 000 eura, a pojedinačna šteta se kreće od 1.500 pa čak do više od 60.000 eura. Osim toga, 40-godišnjakinja se sumnjiči da je od sredine rujna do početka prosinca prošle godine na nekoliko lokacija u Rijeci od 38-godišnjeg državljanina Ukrajine, također pronađenog na riječkom području,  preuzela nekoliko desetaka tisuća eura u novcu i nakitu iako je znala da potječe od kaznenih djela počinjenih na štetu građana s područja nekoliko drugih policijskih uprava (pet PU istarska te po jedno PU zadarska i ličko-senjska)", navodi policija.

 
Prema prethodnom dogovoru preuzeti novac i nakit trebala je proslijediti za sada nepoznatom „lažnom liječniku“, a dio je zadržala za sebe za odrađeni posao. "Na ovaj način kazneno je prijavljena kao supočinitelj u još sedam kaznenih djela prijevare. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičena 40-godišnja državljanka Ukrajine je kazneno prijavljena nadležnom državnom odvjetništvu i predana pritvorskom nadzorniku. Kriminalističko istraživanje se nastavlja", priopćili su iz policije. 
 
Savjeti građanima:
 
Policija i ovom prilikom poziva građane na pojačan oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama, a koje ih nerijetko kontaktiraju iz inozemstva. Kako su na meti prevaranata često starije osobe koje zbog svoje dobi, nepažnje ili neupućenosti postaju žrtvama kaznenih djela, posebno se pozivaju građani da s mogućim prijevarama upoznaju svoje roditelje, bake i djedove te ih upozore da ne puštaju nepoznate osobe u svoje domove.


Primjerice, u navedenim prijevarama počinitelji iskorištavaju njihovu brigu za bliske osobe te u telefonskom kontaktu stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja navodeći oštećene da učine nešto na štetu svoje imovine.
Stoga policija upozorava i savjetuje građane da u slučaju zaprimanja sumnjivih poziva odmah prekinu razgovor, provjere informacije kod članova obitelji ili osoba od povjerenja te o svemu obavijeste policiju pozivom na broj 192.

