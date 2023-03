Lanac trgovaca djecom u Hrvatskoj slobodno operira kao da je lanac brze hrane

Zašto oporba toliko inzistira na opozivima članova Vlade ako nema dovoljno ruku u Saboru da bilo koga od njih doista izbaci iz fotelje? Zašto dopuštaju da im se Plenković nasmije u lice i retorički njima obriše pod, a bez ikakve šanse da oni ugroze njega? Pitanja su to koja često postavi prosječni promatrač političkih zbivanja, misleći da su takve saborske rasprave običan gubitak vremena. Umnogome i jesu, ali svakome tko, kao odgovorni birač, želi malo više znati o hrvatskom političkom sustavu i odnosima među institucijama mogu i puno toga razjasniti. Primjerice, kad premijer napusti raspravu o vlastitom opozivu jer "ima pametnijeg posla", on time ne pokazuje nepoštovanje samo prema pripadnicima oporbe, već i prema samoj instituciji Sabora i građanima koji su birali zastupnike u to najviše predstavničko tijelo.