Koliko ste puta čuli liječnika da je umjerenost u hrani i piću ključna da biste sačuvali zdravlje i spriječili nastanak nekih tegoba? A opet, koliko ste puta čuli da su se ljudi oko vas razbolijevali nakon konzumacije nekih 'zdravih' rješenja za mršavljenje; od raznih čajeva ili dodataka prehrani? Da su završili u bolnici s teškim alergijama ili upalama kože nakon korištenja krema nabavljenih tko zna odakle i od koga?
Danas, naime, cvjeta posao onima koji ljudima nude čudotvorne lijekove kojima će čuvati zdravlje ili uz pomoć kojih će ostati zauvijek mladi. Farmacija tu svakako najviše trlja ruke, jer činjenica je da je danas moderno uzimati niz suplemenata, dodataka prehrani koje vam preporučuju sa svih strana. Otišli smo predaleko u tome, a postoji i sve više znanstvenih analiza koje to dokazuju. Prestali smo slušati zdravi razum, savjete liječnika i okrenuli smo se kemiji umjesto prirodi.
Studija je provedena u SAD-u, no slično živi većina modernog svijeta i pokazala je, na temelju pritužbi pacijenata, da zadnjih 25 godina raste broj oštećenja i zatajenja jetre povezanih s uporabom suplemenata.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Astrolozi izdali crveni alarm: Sprema se najgori petak 13. u 45 godina, ova 4 znaka čeka pakao
U papire bi upisali lažne podatke o plaći i zaposlenju, a kada bi kredit sjeo uzeli bi 10 posto isplaćenog iznosa
Kina godinama sadila milijarde stabala usred pustinje: Sateliti sada pokazali nevjerojatan rezultat
U Libanonu masovne evakuacije: Gotovo milijun raseljenih ljudi. Hormuški tjesnac pretvoren u bojno polje...
Želite prijaviti greške?
Trumpove bombe pune mnoge novčanike, ovo su najveći profiteri iz pakla Bliskog istoka
Hrvat na vrhu svijeta: razvio sam hrvatsku zastavu i gledao u oči kralju Arktika
Donosimo tablicu: Evo koliko zarađuju mladi u Hrvatskoj, svaki drugi zarađuje manje od ovog iznosa
Još iz kategorije
Vikendice 'ni na nebu, ni na zemlji', između planova i zakona
Činjenica je da lokalna vlast, a i država desetljećima žmire na te vikendice na području koje je u međuvremenu i zaštićeno kao regionalni park Mura – Drava
Zašto nitko, pa ni Srbi, ne želi razgovarati s našim AI agentima?
Barem bi ti jezični modeli trebali biti elokventni, nafilani milijunima progutanih knjiga
Trumpov rat troši rakete alarmantnom brzinom i ugrožava opstanak Ukrajine i Tajvana
Predsjednik Trump sada se nalazi u dilemi koju je sam stvorio – sa sve manjim izgledima za ostvarenje političkih ciljeva rata, osim možda bombardiranjem Irana do potpunog uništenja
Jesu li Merčep, Norac i Praljak heroji ili ratni zločinci? Mogu li biti i jedno i drugo?
Bez obzira na nijanse, Merčep, kao i Norac ili Praljak, danas potpadaju pod samu definiciju posrnulih heroja koji su izgubili milost bogova.
Dok se ‘škola za život’ pretvara u ‘školu opasnu po život’, sustav nijemo promatra
Oko sigurnosti djece nužno je postići društveni i politički konsenzus i tražiti ga od svih političkih i drugih dionika u sustavu.
Poput Putina u Ukrajini, i Trump svoj rat naziva 'vojnom operacijom'
Američki Kongres, tijelo zaduženo za formalne proklamacije, nije objavio nijedan rat još od 1945. što znači da otada Amerika formalno nije bila u "ratu"
Zašto se posljednje desetljeće pojačava i kampanja u optuživanju Herceg Bosne
Razumijevanje nastanka Herceg Bosne zahtijeva sagledavanje ratnih okolnosti, političkog vakuuma i međunarodnih pregovora koji su oblikovali sudbinu BiH.
Đulabićev neprofesorski obračun s analizom prof. Omejec o dočeku na Trgu
Omejec tvrdi da je propust Grada Zagreba što nije utvrdio tko je organizator dočeka rukometaša, ističući da to nije Vlada, iako je u svojoj odluci i sama navela da organizira doček s Hrvatskim rukometnim savezom
Jesu li strateški projekti strateški za državu ili samo za investitore
Razvoj koji zapošljava lokalne ljude i omogućuje obiteljima da od svog rada žive u vlastitoj zemlji – to je najstrateškiji projekt koji jedna država može imati