12.03.2026. u 17:10

Studija je provedena u SAD-u, no slično živi većina modernog svijeta i pokazala je, na temelju pritužbi pacijenata, da zadnjih 25 godina raste broj oštećenja i zatajenja jetre povezanih s uporabom suplemenata.

Koliko ste puta čuli liječnika da je umjerenost u hrani i piću ključna da biste sačuvali zdravlje i spriječili nastanak nekih tegoba? A opet, koliko ste puta čuli da su se ljudi oko vas razbolijevali nakon konzumacije nekih 'zdravih' rješenja za mršavljenje; od raznih čajeva ili dodataka prehrani? Da su završili u bolnici s teškim alergijama ili upalama kože nakon korištenja krema nabavljenih tko zna odakle i od koga?

Danas, naime, cvjeta posao onima koji ljudima nude čudotvorne lijekove kojima će čuvati zdravlje ili uz pomoć kojih će ostati zauvijek mladi. Farmacija tu svakako najviše trlja ruke, jer činjenica je da je danas moderno uzimati niz suplemenata, dodataka prehrani koje vam preporučuju sa svih strana. Otišli smo predaleko u tome, a postoji i sve više znanstvenih analiza koje to dokazuju. Prestali smo slušati zdravi razum, savjete liječnika i okrenuli smo se kemiji umjesto prirodi.

