Vikendice 'ni na nebu, ni na zemlji', između planova i zakona

Bio je kraj 1990-ih ili početak 2000-tih kad su na obalu rijeke Drave u Prelogu stigli inspektori i bageri. Plan je bio srušiti ilegalno vikendaško naselje koje se tu nalazilo desetljećima. Drvene nadstrešnice, kolibe i derutne kamp-kućice nicale su na obali rijeke i na otočićima nastalima usred izgradnje hidroelektrana.



Lokalna je politika vikendaše tolerirala, ta to su "naši sugrađani", glasači... Ne zna se točno tko je pozvao inspektore, možda su se nekim čudom i samoinicijativno pojavili jer je vikendaško naselje jasno vidljivo s pedesetak metara udaljene ceste, no jednog su se jutra, dakle, pojavili bageri. I vratili se neobavljena posla.