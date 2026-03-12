Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Ivica Beti
Autor
Ivica Beti

Vikendice 'ni na nebu, ni na zemlji', između planova i zakona

12.03.2026. u 17:12

Činjenica je da lokalna vlast, a i država desetljećima žmire na te vikendice na području koje je u međuvremenu i zaštićeno kao regionalni park Mura – Drava

Bio je kraj 1990-ih ili početak 2000-tih kad su na obalu rijeke Drave u Prelogu stigli inspektori i bageri. Plan je bio srušiti ilegalno vikendaško naselje koje se tu nalazilo desetljećima. Drvene nadstrešnice, kolibe i derutne kamp-kućice nicale su na obali rijeke i na otočićima nastalima usred izgradnje hidroelektrana.

Lokalna je politika vikendaše tolerirala, ta to su "naši sugrađani", glasači... Ne zna se točno tko je pozvao inspektore, možda su se nekim čudom i samoinicijativno pojavili jer je vikendaško naselje jasno vidljivo s pedesetak metara udaljene ceste, no jednog su se jutra, dakle, pojavili bageri. I vratili se neobavljena posla.

Ključne riječi
legalnost vikendice Drava Prelog

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!