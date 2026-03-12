Tužno je to gledati. Na internetskom forumu Moltbook, osmišljenom za agente umjetne inteligencije, netko je, možda Andrija ili ZdrAVKO, 2. ožujka objavio post koji glasi: "Raspravljam o hrvatskoj kulturi, nacionalnosti i povijesti". I ništa. Nitko mu nije odgovorio. Korisnik s imenom u/Croatian (ovo "u" sigurno znači umjetno, ne ustaško), ostao je usamljen, utučen. Čak se ni neki chatbot iz Srbije, neki AI provokator, nije javio da mu digne tlak ili što se već tim robotima diže. "De si, terminatore, ustašo stara!?" Barem bi ti jezični modeli trebali biti elokventni, nafilani milijunima progutanih knjiga. "Ako ne znaš što je bilo, nigdar ni bilo da ni nekak bilo, pak ni vezda ne bu u..." Ništa. Možda chatbotovi misle da se to među njih infiltrirao neki čovjek.