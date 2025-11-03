Lakše do ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, ali tko će raditi za malu plaću?

Veći iznosi proizvodno vezanih potpora za ovce i koze, s ciljem veće motivacije stočara i zaustavljanja pada proizvodnje u tom sektoru, a isto tako i za ostanak ratara u sektoru šećerne repe, u kojemu padaju prinosi i površine – zbog čega je ugrožena i proizvodnja jedine preostale hrvatske šećerane, samo su neke od trećih izmjena Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP) Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027. koje je ovih dana odobrila Europska komisija. U dijelu potpora ruralnom razvoju povećane su alokacije za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu te njihova dostupnost većem broju potencijalnih korisnika, tvrde iz Ministarstva. Kao dodatni financijski instrument potpore pojedinim sektorima uvode se i zajmovi s kapitalnim rabatom. Prethodno osiguranih 17 milijuna eura povećava se na 49,7 milijuna.

Marko Vešligaj, zamjenik u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta, kaže da je dobro što je država predvidjela oko 32 milijuna eura više za osiguranje proizvodnje kako bi osiguranje usjeva, stoke i imovine bilo jeftinije i dostupnije. No sredstva za oporavak od prirodnih katastrofa potrebno je, tvrdi, 'spustiti' jedinicama lokalne samouprave kako bi brzo došla do korisnika, s malo birokracije. Preusmjeravanje sredstava s eko poljoprivrede na dobrobit životinja, odnosno bolje uvjete držanja u strateškom planu objašnjeno je slabim interesom za ekološku proizvodnju. Vešligaj tvrdi kako Ministarstvo nije učinilo dovoljno da bi ta mjera bila zanimljivija i prihvatljivija poljoprivrednicima jer bez eko poljoprivrede i održivosti nema budućnosti hrane. Kako bilo, izmjene su najavile i manje papirologije te lakše prijave za određene potpore.

Na upit koliko će poljoprivrednici profitirati izmjenama strateškog plana novčano, socijalno, gospodarski, odgovara kako će to vrijeme pokazati. Manje bespovratnih potpora znači i da dio novca treba vratiti. Na razini nekih mjera iz područja socijalne politike govori se pak o zadržavanju stanovništva u selima, novim radnim mjestima, većoj sigurnosti prihoda i manjim sezonskim šokovima koji smanjuju iseljavanje. – Ne znam kako se to planira jer je mjera 73.13 Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima smanjena za čak 29,5 milijuna eura, dakle upola. Sredstva su se mogla dobiti za nerazvrstane ceste, što je od iznimne važnosti za ruralna područja, i inače veliko opterećenje na proračune gradova i općina. Gospodarski, trebalo bi biti lakše ulagati u modernizaciju i preradu (npr. sir, suhomesnati proizvodi, pakiranje, drvo), očekuje se veća konkurentnost, no radnika nedostaje. Ako znamo da su u tom sektoru plaće niske, pitam se tko će raditi – ističe Vešligaj.

Što će biti nakon 2027., u novom sedmogodišnjem proračunskom razdoblju ZPP, kad EK planira kresanje blagajne za poljoprivredu i ruralni razvoj te bi Hrvatska trebala dobiti 1,3 milijarde eura manje? – Već se reduciraju mjere za ruralni razvoj te mi se ovo čini kao priprema za potpuno ukidanje drugog stupa ZPP-a – tvrdi Vešligaj. U svakom slučaju, manje novca za europsku, pa tako i hrvatsku poljoprivredu, bit će velik udar na agrar. – Opstanak europske poljoprivrede i ruralnih zajednica ovisi o ZPP-u. Sredstva za projekte ruralnog razvoja ni dosad nisu bila dostatna, a sada se smanjuju na nacionalnoj i na europskoj razini. Svako slabljenje zajedničke politike i proračuna dodatno će ugroziti opstanak malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača, ali i ruralnih krajeva. Ako želimo zadržati vlastitu poljoprivredu, imati vlastitu hranu i ruralne krajeve u kojima će biti stanovništva, važno je očuvati ZPP kakav poznajemo. Bez hrane nema ni sigurnosti, zbog koje sada sve žrtvujemo, a ovakva kriza nesumnjivo će se preliti i na druge segmente društva – zaključio je Vešligaj.