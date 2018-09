Lagala da ima 16 godina: Dogovorili seks pa ga prijavila za silovanje

Kontroliraju li roditelji što im djeca objavljuju na društvenim mrežama, jedno je od pitanja koje bi se moglo postaviti nakon slučaja koji je završio na zagrebačkom Županijskom sudu. Akteri priče su mladić i djevojčica. U vrijeme kada se priča, koja će završiti optužbom za silovanje, zbiva, njemu je bila 21, a njoj 14 godina. Upoznali su se na Facebooku preko kojeg su se desetak dana dopisivali dogovarajući seks.

Konkretnije, izmjenjivali su vrlo eksplicitne seksualne poruke te su na koncu dogovorili da se nađu i ostvare ono o čemu su izmjenjivali poruke, a djevojčica, koja je mladiću preko Facebooka tvrdila da ima 16 godina, za seks je trebala dobiti 200 kuna. Dogovor s Facebooka je poštovan, on i ona su se našli, otišli u njegov stan, a nakon seksualnog odnosa ona ga je prijavila za silovanje.

Mladić je na prvom suđenju osuđen na dvije godine zatvora, no presudu je ukinuo Vrhovni sud. U ponovljenom postupku nepravomoćno je oslobođen optužbi jer je sud smatrao da iskaz oštećene, danas 18-godišnje djevojke, nije potpuno vjerodostojan. Jer iskaz djevojke ne poklapa se s komunikacijom između nje i mladića preko Facebooka, iz koje je vidljivo da su njih dvoje dogovarali da će stupiti u seksualni odnos.

Ne poklapa se ni s iskazima drugih svjedoka jer je svojoj najboljoj prijateljici ispričala da ju je 21-godišnjak prisilio na seks držeći joj pištolj uperen u glavu, dok majci, psihologinji i sudu to nije govorila. Upitana da objasni te razlike, djevojka je kazala “da je htjela da joj povjeruju kako je riječ o opasnom čovjeku”. Iz iskaza proizlazi i da je seksualni odnos prekinut na njezino traženje, nakon minutu, minutu i pol, što se, smatra sud ne bi dogodilo da je bila riječ o silovanju. Sudu je sporno bilo i to što je od jedne prijateljice tražila da potvrdi da je bila riječ o silovanju u slučaju da dođe do prijave. Istaknuto je i da je djevojka zbog problematičnog ponašanja, bježanja od kuće i krađe obiteljskog nakita vrijednog 60.000 kuna bila pod tretmanom Centra za socijalnu skrb.