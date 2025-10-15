Kvalitetan sport je spoj rezultata, upravljanja, biznisa i – znanosti

Ako se vratimo u 90-e godine prošlog stoljeća, vidjet ćemo da su hrvatski klubovi bili dominantni u europskom klupskom sportu, RK Zagreb u rukometu je dvaput bio prvak Europe, četiri puta je igrao finale Lige prvaka, odbojkašice Mladosti i Dubrovnika bile su prvakinje Europe, odbojkaši Mladosti igrali su dva Final foura u 90-ima, u vaterpolu su prvaci Europe bili i splitski Jadran i POŠK i zagrebačka Mladost, košarka je vladala u 80-ima, a splitski POP 84 je i u sezoni 1990./1991. osvojio tadašnji europski Kup prvaka. Danas nas na klupskoj razini gotovo i nema u svim tim sportovima, izuzev rukometa i vaterpola koji su se uspjeli održati u Ligi prvaka, ali rezultatski su ipak daleko u odnosu na 90-e.