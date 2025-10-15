Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA

Kvalitetan sport je spoj rezultata, upravljanja, biznisa i – znanosti

storyeditor/2025-10-14/PXL_100925_138156317__2_.jpg
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Vedran Šupuković/PD
15.10.2025.
u 22:00

Poslovni proces temelj je organizacije svakog poduzeća pa tako i sportskih klubova koji bi se u upravljanju morali ponašati korporativno

Ako se vratimo u 90-e godine prošlog stoljeća, vidjet ćemo da su hrvatski klubovi bili dominantni u europskom klupskom sportu, RK Zagreb u rukometu je dvaput bio prvak Europe, četiri puta je igrao finale Lige prvaka, odbojkašice Mladosti i Dubrovnika bile su prvakinje Europe, odbojkaši Mladosti igrali su dva Final foura u 90-ima, u vaterpolu su prvaci Europe bili i splitski Jadran i POŠK i zagrebačka Mladost, košarka je vladala u 80-ima, a splitski POP 84 je i u sezoni 1990./1991. osvojio tadašnji europski Kup prvaka. Danas nas na klupskoj razini gotovo i nema u svim tim sportovima, izuzev rukometa i vaterpola koji su se uspjeli održati u Ligi prvaka, ali rezultatski su ipak daleko u odnosu na 90-e.

Ključne riječi
klubovi sport

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još