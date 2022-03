Zaiskrilo na Odboru za obranu: 'Banožić se zbog mojih riječi uzrujao i burno reagirao'

Danas je održana zatvorena sjednica Saborskog Odbora za obranu na kojoj su se trebale čuti informacije o padu bespilotne letjelice u Zagrebu. Kako smo uspjeli doznati sjednica je započela sat vremena kasnije nego što je bila zakazana zbog kašnjenja ministra obrane Marija Banožića, a onda je potrajala skoro tri sata. Sjednici su osim ministra prisustvovali i admiral Robert Hranj te desetak časnika.

Pošto smo doznali da je tijekom sjednice došlo do verbalnog okršaja između člana Odbora Matka Kuzmanića (SD) i ministra Banožića, u kojem je Kuzmanić ministru navodno kazao da je nesposoban, da uokolo šeta kao Tom Cruise te kao maneken i pozer, nazvali smo Kuzmanića pitavši ga je li točno da se verbalno sukobio s ministrom.

- Ministar Banožić je najprije kasnio sat vremena pa smo ga svi čekali. I mi, članovi Odbora, i vojni vrh koji je prisustvovao sjednici. Sjednica nije počela sve dok ministar nije došao. A Banožić ne zna otrpjeti kritiku. Rekao bih da je on dobar otac, dobar suprug, dobar čovjek, možda i dobar lovac, ali je katastrofalan ministar obrane jer nije smio u javnost izlaziti s informacijama prije nego što su sve nadležne službe odradile svoj posao i provele istragu. Kazao sam da je izvještaj stručnih službi Ministarstva obrane o tom slučaju u redu, ali da je komunikacija bila katastrofalna, da ne može u javnost izlaziti s krivim informacijama jer se time uznemiravala javnost, a lažno uznemiravanje javnosti zakonski je kažnjivo. Ministar se zbog mojih riječi da svoj posao ne radi kako treba uzrujao i burno reagirao. Dobro, možda sam i ja bio malo preeksplicitan. Ne mogu se sad sa sigurnošću sjetiti koju sam terminologiju koristio, jesam li mu kazao da je kao Tom Cruise i da uokolo šeta kao maneken i pozer. No, kazao sam mu da se skriva iza vojske koja dobro radi svoj posao i da nam sad na sjednicu dovodi vojsku da njega brani. Ministru se očito nije svidjelo to što sam kazao pa me prozvao da u svojim komentarima i kritikama nisam stručan. Iako se, za razliku od njegova "bedema ljubavi" koji na sjednicu dolazi potpuno nepripremljen, a neki od njih čak ne pročitaju ni materijale, ja za svaku sjednicu detaljno pripremim i svaki put argumentirano artikuliram zadanu temu. Možda je ministar i malo tašt - kazao je Kuzmanić dodavši da za vojne djelatnike koji su nazočili sjednici ima samo riječi pohvale za sve ono što su prezentirali.

U Saboru je odrzana 21., zatvorena sjednica Odbora za obranu, na kojoj je Ministarstvo obrane informiralo zastupnike o padu besposadne letjelice u Zagrebu.

Upitavši ga pak je li na sjednici ipak čuo neke nove informacije te tko čini taj ministrov "bedem ljubavi" koji je spomenuo, Kuzmanić je uzvratio da je na sjednici čuo štošta zanimljivog, korisnog, poučnog i stručnog, ali od stručnjaka, vojnih djelatnika koji su prisustvovali sjednici, a ne od političara kao što je ministar. "Bedem ljubavi" pak, prema Kuzmanićevim riječima, čine HDZ-ovi članovi Odbora za obranu.

Navodno je na sjednici malo zaiskrilo i između dvojice članova Odbora, Rajka Ostojića (SD) i Ante Bačića (HDZ). Kada je Bačić počeo nabrajati koliko je koja vlada do sada napravila za vojsku, Ostojić je, kako doznajemo, reagirao kazavši mu da ne politizira te da vojsku ne miješa u politiku jer vojska uvijek mora biti i ostati izvan politike.

A nakon sjednice razgovarali smo i s predsjednikom Odbora za obranu Frankom Vidovićem (SD) koji reče da je zadovoljan dobivenim informacija o padu drona.

- Dobili smo dosta novih informacija. Najvažniji su bili odgovori na pitanje kako se dogodilo da neidentificirana letjelica leti preko tri članice NATO-a, a da nitko ne reagira. Dobili smo garancije da se to više nikada neće ponoviti. Prema onome što smo čuli, vjerujem da hrvatske oružane snage, uz svoje saveznike, imaju dovoljno znanja, sposobnosti i snage spriječiti da se takvi slučajevi ikada više više ponove. Govorimo o incidentu, a ovaj slučaj i jest bio incident. Jer, ako se takve stvari krenu ponavljati, to onda znači da smo u ratu - kazao nam je Franko Vidović.

Što se tiče verbalnog incidenta koji se zbio na relaciji člana Odbora Matka Kuzmanića i ministra Marija Banožića, Vidović reče:

- Nije bilo nikakvog incidenta između ministra i Kuzmanića. Njih su dvojica samo malo žučnije razgovarali. Kuzmanić je iznio neke stvari, a ministar je na to odgovorio. Nije bilo nikakvog vrijeđanja niti neprimjerenih tonova. To je vjerojatno samo osobni Kuzmanićev doživljaj. Uostalom, niti bih ja dozvolio neki neprimjeren način komunikacije na Odboru. Ministar je bio susretljiv i odgovorio je na sva pitanja članova Odbora.

