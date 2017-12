Kupujete rabljenu gitaru? Na ove stvari morate paziti

Svatko tko želi naučiti svirati gitaru danas gotovo da i nema ispriku da ne pokuša. Ponuda je cjenovno doista široka, pa se i za malo novca može se naći pristojan instrument, pogotovo ako je riječ o polovnim primjercima.

No kupnja rabljene gitare, kao i bilo kojeg drugog rabljenog predmeta, ima i svoje opasnosti i zamke. Uvijek je dobro povesti sa sobom nekoga tko se razumije u gitare i može uočiti potencijalne nedostatke, no za one koji ne poznaju nekoga takvog, donosimo nekoliko korisnih savjeta koji će vam pomoći da ne bacite novac na loš primjerak.

Iako ne postoji stopostotno jamstvo da nećete naletjeti na mačka u vreći, na nekoliko detalja ipak možete obratiti pozornost.

Je li vrat ravan?

Vrat je možda i najvažniji dio gitare, a njegov popravak može biti skup i težak pa mu treba posvetiti najviše pažnje.

Važno je provjeriti da vrat nije iskrivljen. Vrat gitare treba biti gotovo ravan, ali ne potpuno - treba biti jako malo konkavan. Koliko je vrat ravan ili neravan možete lako provjeriti tako da stisnete jednu žicu na prvom i zadnjem pragu, i pogledate koliki je razmak između srednjih pragova i žice. Često se preporučuje da razmak treba biti poput debljine jedne posjetnice.

Mnoge gitare u vratu imaju šipku za podešavanje napetosti vrata (truss rod), tako da se prekonkavan ili prekonveksan vrat može lako ispraviti. Međutim, ako je odstupanje od ideala drastično, to je možda znak da s gitarom nešto značajno nije u redu.

Vrat može biti i "zavrnut", tako da je jedna strana od dužih strana izbočenija od druge, što je puno veći problem. Pogledajte niz vrat s jedne od krajnjih strana, od glave ili tijela, i uvjerite se da je vrat ravan.

Kod šipke je također bitno da provjerite da utori za imbus, odvijač ili neki drugi alat kojim se šipka zateže ili opušta nisu previše izlizani jer se u tom slučaju neće moći podesiti. Utor se na šipci najčešće nalazi na glavi vrata ili kod spoja vrata s tijelom. Dobro je i ako uz gitaru dolazi sam alat za šipku jer je možda riječ o nestandardnom komadu alata koji nećete tako lako naći u običnim željezarijama.

Kod gitara kod kojih je vrat za tijelo pričvršćen vijcima, a nije lijepljen, može se dogoditi da vrat nije centriran, to jest da je "nagnut" lijevo ili desno u odnosu na ravninu tijela. Manja odstupanja nisu problem, ali u drastičnim slučajevima može se dogoditi da je najviša ili najniža žica preblizu rubu vrata, zbog čega žica prilikom sviranja može jednostavno spadati s vrata. Takve gitare bolje je preskočiti.

Provjerite da pragovi nisu previše izlizani i da nemaju u sebi pukotine za koje mogu zapeti žice kod, na primjer, napinjanja. Inače je normalno da se pragovi na gitarama mijenjaju kad se istroše, no upitno je koliko je to isplativo ako je riječ o jeftinijoj gitari, pa je bolje odmah kupiti gitaru s dobrim pragovima koji u sebi još imaju dovoljno "mesa".

Isprobajte mašinice za ugađanje gitare i uvjerite se da rade.

Oštećenja?

Provjerite ima li na gitari značajnih oštećenja poput pukotina. Ponekad nije riječ o pukotini u drvetu, već samo laku. Na primjer, kod gitara na kojima je vrat učvršćen vijcima može popucati lak oko spoja tijela i vrata. U tom slučaju problem je manje-više tek kozmetičke prirode. Potencijalno opasne pukotine su one koje nastaju na spojevima komada drveta i kod rupa, na primjer oko vijaka mosta ili mašinica za ugađanje.

Mnoge gitare imaju plastičnu zaštitu od trzalica (pickguard) koja također služi za skrivanje "iznutrica". Na primjer, Fender Stratocaster ima veliki pickguard koji zauzima znatan dio prednjeg dijela gitare, a koji između ostalog drži magnete i potenciometre. Kod takvih gitara bilo bi dobro, ako je moguće, provjeriti ima li i ispod pickguarda oštećenja ili nekih drugih neugodnih iznenađenja.

Ako je riječ o gitari s lijepljenim vratom, uvjerite se da nije došlo do odvajanja od tijela. Isto učinite i s ostalim lijepljenim dijelovima.

Kod akustičnih gitara pogotovo se može dogoditi da se most djelomično odvoji od tijela zbog, između ostalog, napetosti žica koje povlače most. Taj problem pogotovo može biti prisutan kod gitara s dvanaest žica. Ako niste sigurni je li se most odvojio, probajte ugurati list papira između njega i tijela. Ako list prolazi između, most će vjerojatno morati biti skinut i ponovno zalijepljen.

Provjerite stanje svih metalnih dijelova na gitari - uvjerite se da vijci (na primjer, na sedlima na mostu) nisu istrošeni tako da se više ne mogu podešavati.

Ako gitara ima vibrato-sustav na mostu, zatražite i ručicu jer ćete možda teško naći zamjensku, pogotovo ako je riječ o rjeđem modelu.

Elektronika

Provjerite rade li svi magneti, prekidači i potenciometri kako bi trebali. Potenciometre za glasnoću i ton odvrnite do kraja i nazad i provjerite da nema prevelikih šumova. Isprobajte sve moguće pozicije i zvukove na gitari. Ako zvuk ostaje potpuno isti unatoč promjeni pozicije magneta, to znači da prekidač možda ne radi.

Također provjerite da izlaz za instrumentni kabel nije raskliman i da nema prekida signala pri pomicanju kabela (iako ovo nije teško popraviti).

Informirajte se o modelu

Na internetu pokušajte naći što više informacija o konkretnom modelu i seriji gitare koju želite kupiti. Pretražite razne forume i saznajte iskustva drugih vlasnika iste vrste gitare, raspitajte se o eventualnim boljkama tog modela... Sve to bolje će vas pripremiti za susret s prodavačem.

Obratite i pozornost na cijenu. Usporedite cijenu željene gitare sa sličnim gitarama na tržištu rabljenih. Ako se konkretna serija gitare još prodaje, provjerite i koliko dođe nova. Ako je razlika premala, možda se čak više isplati kupiti novu gitaru, ili od prodavača rabljene možete zatražiti popust.

Zaključak

Na kraju treba napomenuti da neki od nedostataka navedenih u ovom članku nisu toliko značajni da bi gitara zbog njih bila neupotrebljiva pa stoga ni ne trebate nužno odmah odustati od kupnje, već uočene nedostatke možete iskoristiti za spuštanje cijene. Međutim, u tom slučaju imajte na umu da ćete možda i sami imati problema ako gitaru poslije pokušate dalje prodati.

I najvažnije - kad kupujete polovnu gitaru, kao i bilo što drugo, nemojte žuriti, dajte si vremena i dobro je pregledajte i isprobajte bez neugode. I ne dajte se navući na lijepe riječi prodavača.

