Kupci, oprez! Ako imate ove proizvode kod kuće, nemojte ih konzumirati

U proizvodu sjemenke sezama, oljušteni 25kg, LT179878, utvrđena je povećana količina etilen oksida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ, navodi Poslovni dnevnik.

Sjemenke sezama su utrošene u proizvodnji finalnih proizvoda kojih, zbog isteka roka trajanja, više nema na tržištu.

Uvoznik je Do It B.V. (Dutch Organic International Trade), Hermesweg 7, Barneveld, Nizozemska, a izvoznik: Accura Enterprises Pvt. Ltd., Gandhinagar, Gujarat, Indija

Stavlja na tržište Forum Orgo d.o.o., Kozarčeva 48a, Zagreb.

Etilen oksid u sjemenkama sezama – uvoznik Nizozemska

Povlači se smjesa za proizvodnju kruha “ORGANIC SUN MIX”.

Prerađivač je Fa. IREKS GmbH, Lichtenfelser Str. 20, Kulmbach, Njemačka, a uvoznik Tradin Organic Agriculture BV, Amsterdam, Nizozemska.

Stavlja na tržište Ireks aroma d.o.o., Trešnjevka 24, Jastrebarsko.