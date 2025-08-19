Kujundžić odustao, Most će preuzeti Grmoja ili Miletić

Stranka Most traži novu snagu, točnije novog predsjednika. Ta će politička opcija u rujnu raspisati unutarstranačke izbore, a novo vodstvo i prvog čovjeka stranke izabrati vjerojatno u listopadu, najkasnije u studenom. Kako stvari stoje, Most očekuju pravi demokratski izbori s obzirom na to da očekuje bitka minimalno dvoje kandidata za novog stranačkog lidera nakon Bože Petrova, koji tih ambicija, čuje se u Mostu, više nema.

I iako kandidaturu još nije istaknuo nitko, iz više izvora doznajemo da bi prva mogla “pasti” već idućeg tjedna, i to, špekulira se, od potpredsjednika stranke Nikole Grmoje. I iako Grmoja nikada nije demantirao da i ta opcija postoji, njegova bi kandidatura ipak bila svojevrsno iznenađenje jer se zna da su i Grmoja i još uvijek aktualni šef stranke Božo Petrov htjeli da stranku preuzme Ante Kujundžić, politički tajnik i aktivni saborski zastupnik koji se idealno uklapao u opis “predsjednika koji okuplja”, kakvog su i Grmoja i Petrov tražili nakon što su shvatili da, nakon što ju više od desetljeća vodi Božo Petrov, stranka treba “novu snagu” želi li opstati na političkoj sceni.

Kujundžića se tako već neko vrijeme guralo u prvi plan u parlamentu, ali i prilikom komentiranja dnevnopolitičkih tema. Veliki su mu plus bile i simpatije javnosti koje je zadobio boreći se za prava posvojitelja i udomitelja te njihove djece, a na proteklim lokalnim izborima bio je kandidat stranke za splitsko-dalmatinskog župana, što je također bio znak velikog povjerenja koje uživa u Mostu, koji najveću stranačku bazu ima upravo u Dalmaciji.

Kampanja već traje

Međutim, Kujundžić je, doznajemo, odlučio drukčije i od kandidature za lidera stranke, nakon duljeg razmišljanja, čuje se od više izvora, odustao. O motivima se može nagađati, no neslužbeno se čuje da je jedan od ključnih razloga za takvu Kujundžićevu odluku taj što se Most poprilično odmaknuo od svoje početne pozicije desnog centra. Vjerojatno i nepovratno s obzirom na sve što se zadnjih tjedana čulo od pojedinaca iz te stranke, uoči i nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona. A iz čega bi se dalo zaključiti da je Kujundžić očito imao drugačije viđenje što je to Most i što bi trebao biti. Odnosno, da je zagovarao očito povratak korijenima Mosta, onomu što je stranka bila kada je i nastala i kada nije mahala isključivo ideološkim zastavama i dok se trudila tražiti rješenja otvarajući vrata stručnjacima.

Sam Nikola Grmoja jučer za Večernji list nije otkrio hoće li se doista kandidirati za šefa stranke, ali sve što je kazao pokazuje da unutarstranačka kampanja u Mostu već traje i da ide sve u smjeru toga da je nakon Petrova preuzme upravo Grmoja. Pa je tako Grmoja poručio i da ne misli da je, unatoč medijskom preuveličavanju rezultata na lokalnim izborima, Most prošao loše. Dapače, dodaje da sve ankete koje su rađene nakon izbora pokazuju da je Most i dalje jaka stranka i da nema snažnije stranke od centra na desno od Mosta. A najavljuje i što sada Most treba raditi.

– Sada trebamo zaorati teren. Trebaju nam idealisti, ne klimavci, ne egomanijaci i ne oni kojima je politika samo posao. Trebaju nam oni kojima je to poziv. U svakom selu Most mora imati svog čovjeka i s obzirom na strukturu biračkog tijela, Most to može i imati. Vrijeme darova i bombona iz EU je prošlo i to će, uz korupciju, koštati HDZ koji se pomaknuo od vrijednosti koje proklamira. Most može postati najsnažnija politička opcija u Hrvatskoj – poručio je Grmoja, koji nije propustio pohvaliti i Božu Petrova za sve što je dosad napravio za Most, naglasivši da je stranka i opstala sve ovo vrijeme zbog njega jer stranka su odnosi među ljudima, u čemu je upravo Petrov, kazao je, odigrao važnu ulogu.

Istakne li Grmoja kandidaturu, teško da će biti jedini kandidat za lidera stranke. Izglednije je da će se za poziciju prvog čovjeka morati dobro “oznojiti” i to, nije isključeno, zbog osebujnog Marina Miletića, koji isto tako ozbiljno razmišlja o kandidaturi. I paralelno putem društvenih mreža na kojima ima popriličnu vojsku sljedbenika propagira svoje viđenje Mosta. Jučer je tako sa svojim pristašama podijelio stav s kime to Most ne može “ništa, niti jesti” a kamoli “nešto politički drugo”. Tu ubraja Možemo i SDP, stranke s kojima je Most u Saboru proteklih godina znao čak i surađivati na pojedinim inicijativama.

Tema će biti odnos prema HDZ-u

– Kao da kažete sol je slatka. Ne ide. Politički trolovi ljevice me guraju ovdje ili ondje. Kakvi fejkeri. Mene zanima samo jačanje Mosta. I da Most bude što snažniji. A onda, kako narod hoće. Jer to je jedino važno. Sa svim suverenističkim opcijama preuzeti odgovornost vođenja države. Jer je to jedino prirodno i normalno – napisao je Miletić na svom Facebooku. Za Večernji list jučer pojašnjava kako je on za to da Most kao stranka preuzme odgovornost jer da nema smisla biti u oporbi 20 godina.

Iz toga se pak dade jasno iščitati i kako bi Most s Miletićem na čelu bio politička opcija spremna dovesti HDZ i treći put na vlast, bude li za tim potrebe. Budući da je Grmoja na kritici HDZ-a od izbacivanja iz Vlade “izgradio karijeru”, nije isključeno da će odnos prema HDZ-u, odnosno o tome tko je Mostu podoban, a tko nepodoban, biti i jedna od glavnih tema unutarstranačkih izbora u Mostu, stranci koja je preživjela desetljeće na političkoj sceni i koja se, prema svim istraživanjima, i dalje drži na četvrtoj poziciji po snazi.