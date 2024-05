KUD “Stjepan Radić” iz Pridvorja (Konavle) oduševio Hrvate u Austriji i Mađarskoj

ANALIZA POSJETA ZELENSKE I KULEBE BEOGRADU

Postoji li tajni pakt Srbije i Ukrajine: Sve što čini Vučić, spektakl je i show za domaću političku scenu

Srbija će balansirati do one mjere do koje će joj se to dopustiti. Opredijelila se da joj je strateški cilj članstvo u EU i od toga se ne može odmaknuti, jer bi to izazvalo unutarnje nemire mnogo veće od onih koje smo dosad vidjeli, kaže analitičar Denis Avdagić.