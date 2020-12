Krvoločni teroristi opet udaraju na nedužne: 'Oteli smo 300 učenika i tražimo otkupninu'

Teroristička organizacija Boko Haram preuzela je odgovornost za otmicu učenika u gradu Kankara u sjeverozapadnoj nigerijskoj državi Katsina gdje je prošlog petka velika skupina muškaraca naoružanih AK-47 iz vladine srednje škole za znanost otela oko 300 učenika od ukupno 800 koliko ih pohađa tu školu.

Vođa Boko Harama, Abubakar Shekau u audiosnimci preuzeo je odgovornost kazavši: “Naša braća stoje iza otmice u Katsini.” Dužnosnici u Katsini već su dobili zahtjeve za otkupninu od Boko Harama. Jedan zapadni dužnosnik koji djeluje u borbi protiv terorizma u regiji rekao je da je moguće da su teroristi neke ili sve otete školarce prebacili ekstremistima u zamjenu za novac, oružje ili druge resurse s obzirom na to da širom regije Sahel postoje bliski odnosi između naoružanih kriminalaca, trgovaca ljudima i islamističkih ekstremista.

Država Katsina poprište je nasilja jer u njoj djeluju naoružane bande - što je termin kojim lokalno stanovništvo naziva skupine koje otimaju ljude radi otkupnine. Napadi islamističkih terorista česti su u sjeveroistočnom dijelu zemlje, a ova otmica učenika iz škole u Kankari zadnja je u nizu takvih napada na nemirnom sjeveru Nigerije. Najtragičniji takav napad zbio se u travnju 2014., kada je Boko Haram oteo 276 djevojčica iz škole u Chiboku u sjeveroistočnoj državi Borno.

Oko stotinu djevojčica još se vodi kao nestale i nikada nisu nađene. Krajem studenog Boko Haram počinio je pokolj 110 poljoprivrednih radnika u državi Borno.Nigerijski predsjednik Muhamadu Buhari osudio je “kukavički napad na nedužnu djecu” i kazao da je vojska locirala otmičare u šumi i s njima razmijenila vatru. Policija je najavila pojačanje kako bi pokušala osloboditi taoce. Napad u Katsini stvorit će daljnji pritisak na Buharija i njegovu vladu, koji nisu uspjeli riješiti nesigurnost u većem dijelu Nigerije