Širi se status mladića iz Zagreba, uključila se i policija: 'Došao sam kući krvav, ne sjećam se ničega'

"Danas poslije posla sam kod HNK ušel na tramvaj 17 (bar mislim). Pustil sam muziku, po playeru vidio da je prošla samo pjesma i pol. Došel sam doma blatnjav, krvav s dislociranom čeljusti i izgubljenim naočalama. Ako me itko videl, pliz javite, jer ne znam kaj se desilo. Update: Malo se sjećanje vratilo. Izašao sam iz tramvaja kod Vjesnika, išao sam do Instar-informatike na Savskoj (toga se sjećam kompletno), poslije toga sam krenuo do ljekarne u Albaharijevoj na Knežiji. Mislim da mi se tamo to dogodilo, što god to bilo", dramatičan je apel objavljen na društvenim mrežama 28-godišnjeg Čakovčanina K. B., web dizajnera i bubnjara koji trenutno radi u metropoli kao kuhar.

Njemu se u sjećanju izbrisalo punih 25 minuta, točnije od izlaska s posla u 18.30 pa do ulaska u stan u 18.55 sati kada je pred starijeg brata došao dezorijentiran i s razderotinom na čelu te pomaknutom čeljusti. Ne bi li otkrili što se zapravo dogodilo i rekonstruirali rupu u sjećanju, o svemu je odmah obaviještena policija, a Blažek je trenutno u KBC Sestre milosrdnice s blažim potresom mozga dok će tijek liječenja čeljusti tek biti određen.

Njegovi su prijatelji proširili status, a jedna je njegova prijateljica napisala kako se sve odvijalo oko 18 sati. On se kasnije javio s dodatnim informacijama.

Iz PU zagrebačke kažu kako imaju saznanja o događaju vezano za mlađu mušku osobu koja je hospitalizirana u KBC Sestre Milosrdnice te da će s njom obaviti razgovor kada to bude dozvolilo njegovo zdravstveno stanje.