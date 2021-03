Krivotvorio novčanice od 200 kuna pa kupovao peciva, cigarete, pileća krilca...

Sam svoj majstor. Mora da je to bila misao vodilja 43-godišnjaka koji se sumnjiči da je krivotvorio novac, a onda tim krivotvorenim novcem kupovao razne artikle i to gotovo dva mjeseca dok nije uhićen. Kako je priopćila zagrebačka policija, sve je počelo 27. siječnja, a tim se "poslom" kako se sumnja, 43-godišnjak bavio do 10. ožujka.

Sumnja se da je novac krivotvorio u kući u kojoj je boravio na području Zaprešića. Izradio je, kažu u policiji, zasad nepoznatu količinu lažnog novca u apoenima od 200 kuna, sve istog serijskog broja te novčanice u apoenu od 50 kuna, također istog serijskog broja.

Kada si je "pribavio" novac krenuo je u shopping. Pa je kako se sumnja, na području Zaprešića, ali i na području Novog Zagreba, Maksimira i Centra dolazio u trgovine, kioske i pekarnice gdje je kupovao cigarete, pileća krilca, i druge razne artikle. Sve je plaćao lažnim novčanicama, što znači da je lažni novac stavljao u opticaj.

No 8. veljače 2021. oko 16.30 sati došao je u trgovinu na Trgu žrtava fašizama u Zaprešiću gdje je krivotvorenom novčanicom od 200 kuna pokušao platiti kutiju cigareta. Nije uspio jer je prodavačica posumnjala da se radi o krivotvorenoj novčanici.

On je otišao, ona je pozvala policiju, koja ga je mjesec dana kasnije uhitila.

