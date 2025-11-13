Kremlj je poručio u četvrtak da će Ukrajina morati pregovarati s Rusijom "prije ili kasnije" i upozorio da Kijevu svakim danom slabi pregovaračka pozicija. Moskva, čije snage pokušavaju preuzeti kontrolu nad Pokrovskom na istoku Ukrajine, optužila je ukrajinske dužnosnike da odbijaju sudjelovati u mirovnim pregovorima.

Kijev tvrdi da su uvjeti Moskve za okončanje rata neprihvatljivi i ravni zahtjevu da se Ukrajina preda. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u četvrtak novinarima da Rusija ostaje otvorena za političko i diplomatsko rješenje, kao i da želi mir. Ako to ne bude moguće, Peskov poručuje da će Rusija nastaviti borbu kako bi zaštitila vlastitu sigurnost za dobrobit budućih generacija.

Peskov je rekao da "ukrajinska strana treba znati da će prije ili kasnije morati pregovarati, ali iz puno gore pozicije". "Položaj kijevskog režima će se pogoršavati iz dana u dan", dodao je glasnogovornik Kremlja. Ruska novinska agencija TASS u utorak je prenijela riječi dužnosnika ministarstva vanjskih poslova da je Rusija spremna za nastavak mirovnih pregovora s Ukrajinom u Istanbulu.

Od susreta u najvećem turskom gradu 23. srpnja nije bilo susreta licem u lice između dviju država. Na susretu krajem srpnja, dugom samo 40 minuta, ukrajinska strana predložila je susret u kolovozu između njezinog predsjednika Volodimira Zelenskoga i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kremlj je potom objavio da je Putin spreman na takav susret, no samo ako će biti u Moskvi, što je Kijev odbacio.