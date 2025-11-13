Orban udario po Zelenskom: 'Ovo je kaos, njegova ratna mafija krade novac EU-a'

Mađarski premijer Viktor Orban je u četvrtak rekao da je u Ukrajini "razotkrivena ratna mafija koja je na tisuću načina povezana s predsjednikom Zelenskijem". Ministrica energetike već je podnijela ostavku, a glavni osumnjičeni je pobjegao iz zemlje, podsjetio je Orban u objavi na Facebooku.

"Ovo je kaos u koji briselska elita želi ubaciti novac europskih poreznih obveznika. Novac koji ne završi na fronti ukrast će ratna mafija. Ludilo", rekao je premijer. "To ne želimo. Novac Mađara neće biti poslan u Ukrajinu. Bolje će se iskoristiti kod kuće", kazao je on dodavši da je ovog tjedna udvostručena naknada za udomitelje i donesena odluka o uvođenju 14. mirovine.

"Nakon svega toga nećemo imati nikakve zahtjeve i ucjene ukrajinskog predsjednika. Krajnje je vrijeme da oni u Bruxellesu shvate na što troše svoj novac", rekao je Orban. Ukrajinske vlasti optužile su sedam osoba u vezi s navodnom shemom mita od 100 milijuna dolara u koju su uključeni visoki energetski dužnosnici, a koja je izazvala bijes javnosti i usmjerila pozornost na borbu Kijeva protiv korupcije.

Usred velikog korupcijskog skandala u energetskom sektoru, ukrajinski ministri pravosuđa Herman Haluščenko i energetike Svitlana Grinčuk podnijeli su u srijedu ostavke na zahtjev predsjednika Volodimira Zelenskija. Istražitelji Ukrajinskog antikorupcijskog ureda (NABU) pretražili su domove Haluščenka, koji je ranije bio na čelu ministarstva energetike, i Timura Mindiča, suvlasnika studija Kvartal 95 i bivšeg poslovnog partnera Zelenskija. Mindič je napustio Ukrajinu neposredno prije izbijanja skandala.