Kreće toplinski val, temperature i do 40 stupnjeva, HZJZ izdao posebne upute: 'Ovo nije uobičajeno'

Nakon nekoliko svježijih dana, Hrvatsku već sutra zahvaća snažan toplinski val koji će kulminirati početkom idućeg tjedna. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je za sutra meteoalarm za veći dio zemlje, a u nedjelju i ponedjeljak na snazi će biti najviše upozorenje. Za riječku regiju već je u nedjelju upaljen crveni alarm zbog očekivane iznimno visoke temperature, koja će prelaziti 36 stupnjeva.

U Kninskoj regiji također se predviđaju ekstremni uvjeti – u nedjelju se očekuje i do 36 stupnjeva, dok bi se početkom idućeg tjedna u unutrašnjosti zemlje temperature mogle približiti i granici od 40 stupnjeva, kako je ranije upozorio ravnatelj DHMZ-a .

Foto: DHMZ

Meteorolog Zoran Vakula za HRT upozorio je kako se Hrvatska nalazi pred novim toplinskim valom koji će imati ozbiljan utjecaj na zdravlje stanovništva. Kako kaže, ovakva vrućina nije uobičajena za drugi tjedan kolovoza i događa se rjeđe nego svježina u njegovu prvom dijelu. Vakula ističe da će osobito teško biti početkom idućeg tjedna, kad će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka bura s mogućim ograničenjima u prometu, dok će u Dalmaciji i dalje dominirati vrućina i vrlo tople noći. Ponegdje su mogući i novi temperaturni rekordi, osobito na blagdan svetoga Lovre.

Subota će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčana i još toplija nego petak, s najvišom temperaturom oko 35 stupnjeva. Noći i jutra u tim krajevima još će biti relativno svježi. U središnjoj Hrvatskoj također će dan obilježiti sunce i slab vjetar, uz temperature koje će se kretati oko 34 do 35 stupnjeva. Gorska Hrvatska i sjeverni Jadran imat će slične vremenske uvjete – danju će ponegdje puhati umjeren maestral, a dnevne temperature dosezat će i do 35 stupnjeva.

Na riječkom području prognozira se i velika opasnost za zdravlje zbog vrućine. U vedroj Dalmaciji vrućina će biti izražena osobito u unutrašnjosti, gdje će barem u noći i jutro biti razmjerno svježe. Uz obalu će noć biti topla, s mjestimičnim burinom koji će tijekom dana zamijeniti umjeren maestral. More će biti malo do umjereno valovito. Slično će biti i na krajnjem jugu Jadrana, uz stabilno i vedro vrijeme te najviše dnevne temperature između 32 i 36 stupnjeva, uz vrlo tople noći.

Foto: DHMZ

U podjednako vedru nedjelju očekuje se dodatno zatopljenje, u unutrašnjosti uz veliku opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje. U ponedjeljak i utorak, koji će donijeti i nešto više oblaka, najveća opasnost od vrućine očekuje se u unutrašnjosti Dalmacije, dok će sjeverniji krajevi u ponedjeljak ipak malo odahnuti, uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će i do utorka prevladavati vedro vrijeme, ali neugodu će mnogima stvarati ne samo visoke dnevne temperature nego i sve toplije noći. Opasnost od vrućine bit će tada većinom vrlo velika. Na sjevernom Jadranu, osobito u ponedjeljak, treba računati i na moguća prometna ograničenja zbog česte jake bure s lokalno olujnim udarima.

Zbog ozbiljnosti nadolazećih vrućina, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je posebne preporuke za zaštitu zdravlja. Ističe se kako tijekom dugotrajnih toplinskih valova dolazi do porasta smrtnosti, što je zabilježeno diljem Europe pa i u Hrvatskoj. Posebna pažnja potrebna je osobama starijima od 65 godina te kroničnim bolesnicima, posebice onima s kardiovaskularnim tegobama. Građanima se savjetuje da izbjegavaju izlaganje izravnom suncu, osobito u razdoblju od 10 do 17 sati, te da unose dovoljno tekućine.

Pića koja sadrže kofein, alkohol i šećer treba izbjegavati, kao i gazirane napitke. Prehrana bi trebala biti lagana, s više manjih obroka, uz što više svježeg voća i povrća. Osobama koje rade na otvorenom savjetuju se češće pauze i unos barem čaše i pol tekućine svakih pola sata. Također, preporučuje se prilagodba prostora u kojem se boravi – tijekom dana potrebno je zatvoriti prozore i spustiti rolete u prostorijama koje su izložene suncu te isključiti sve uređaje koji nisu nužni. Ako se koristi klima-uređaj, unutarnja temperatura ne bi trebala biti preniska, a preporučuje se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne bude veća od sedam stupnjeva.

Liječnici dodatno upozoravaju na mogućnost toplinskog udara, koji može imati vrlo ozbiljne posljedice. Riječ je o stanju u kojem tijelo više ne može regulirati vlastitu temperaturu zbog pretjerane izloženosti vrućini. Postoje dva oblika toplinskog udara – klasični, koji se najčešće javlja kod starijih i slabo pokretnih osoba, te naporom izazvan, karakterističan za zdrave i fizički aktivne ljude poput sportaša, građevinskih radnika i svih koji rade na otvorenom. Oba oblika mogu biti opasna po život ako se na vrijeme ne reagira.