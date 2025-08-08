Počinje toplinski val: Temperature idu do 40 stupnjeva, za jedan dan na snazi najviši stupanj upozorenja

Vedro i sunčano. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro i navečer mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 °C. Iduća tri dana bit će pretežno sunčano, stabilno i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, u ponedjeljak mjestimice umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak bura. Dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 °C. Prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za iduće dane.

"I sljedećih dana na kopnu sunčano i vruće, pri čemu će u će opasnost od vrućine biti velika, s dnevnom temperaturom i do 37 °C. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeveroistočni. I na Jadranu će vikend i početak novoga tjedna obilježiti sunce, vedrina i dnevna vrućina te tople i vrlo tople noći, u ponedjeljak većinom i bura. Toplinski val koji može djelovati na zdravlje proširit će se na cijelu obalu i vrhunac dosegnuti u ponedjeljak, čak uz crveno upozorenje - najvišeg moguće stupnja.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Toplinski val na riječkom području počinje danas, a sutra će zahvatiti i ostatak Hrvatske. Za nedjelju DHMZ upozorava na veliku opasnost od vrućine, a najgore će biti u ponedjeljak kada je za cijelo područje uz Jadran izdan najveći stupanj upozorenja.

Foto: DHMZ

Jučer je i ravnatelj DHMZ-a upozorio na velike vrućine koje nam slijede. "Od nedjelje nas očekuje pravi ljetni 'zakuh'. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i do 40 stupnjeva, a ni noću neće biti puno lakše – očekuju se minimalne temperature iznad 25 stupnjeva, što mnogima otežava san", rekao je Ivan Güttler za RTL.

Tijekom toplinskog vala zaštitite se boravkom u klimatiziranim prostorima ili na sjenovitim mjestima, izbjegavajući fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana (od 10 do 16 sati). Pijte dovoljno vode, čak i ako ne osjećate žeđ te izbjegavajte alkohol i kofein. Nosite laganu, svijetlu odjeću i koristite kreme s visokim zaštitnim faktorom. Redovito provjetravajte prostorije u ranim jutarnjim ili večernjim satima kada je temperatura niža. Ako osjetite vrtoglavicu ili slabost, odmah potražite hladovinu i medicinsku pomoć ako je potrebno.