Ostao bez 17.000 eura, prodavao pušku, otrovao ženu...

Gotovo pa nevjerojatni slučajevi pune policijske arhive, čak i na dnevnoj bazi. Domišljatost varalica i naivnost građana katkad, sudeći po slučajevima s kojima se policija susreće, graniče s nestvarnim. Nakon toliko slučajeva prijevara s ulaganjem u kriptovalute, nakon toliko upozoravanja da se brojevi bankovnih računa ne odaju nepoznatim ljudima koji kucaju na vrata naivnih ili ih zovu i predstavljaju se kao policajci, bankari ili doktori te traže da uplate na tisuće eura kako bi odradili hitne operacije nakon prometne nesreće koja se dogodila njima bliskim osobama... A upravo takvi slučajevi događaju se i dalje. Gotovo je nevjerojatno kako je lako ovih dana 34-godišnjak na području Pazina ostao bez čak 17.000 eura.

Tamošnja je policija zaprimila prijavu 34-godišnjaka koji je, nakon što je na internetskim stranicama pronašao oglas navodne tvrtke koja se bavi posredništvom u trgovanju dionicama, zlatom, srebrom i naftom, od listopada 2025. do veljače 2026. godine na ime ulaganja u trgovinu kriptovalutama na nepoznate račune uplatio više od 17.000 eura, nakon čega su mu se osobe s kojima je bio u kontaktu prestale javljati na elektroničku poštu i brojeve telefona. Četiri su mjeseca bila dovoljna da mu lažni posrednici uzmu toliki novac, a da komunikacija s njima do tada kod 34-godišnjaka nije izazvala nikakvu sumnju.

Djelatnici PU istarske istražuju slučaj, tragaju za počiniteljem, no pitanje je hoće li toliki iznos vlasnik ikada više povratiti. Do šokantnih je, pak, rezultata dovela istraga smrti 47-godišnjakinje koja je lanjskog srpnja preminula kad se liječila u Općoj bolnici Pula. Istraga je pokazala da joj je presudio suprug, koji joj je tih dana došao u posjet i donio joj drogu. Obdukcija je, naime, pokazala da je kobno bilo trovanje opijatima.

Šest godina starijeg supruga policija sumnjiči za kazneno djelo omogućavanja konzumiranja droga. Istragom je policija otkrila da joj je 53-godišnjak u srpnju, dok je bila na liječenju, donio metadon i amfetamin, koje je žena konzumirala pa preminula. Suprug je uhićen prije nekoliko dana, a kaznena je prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu. Na sud će i 44-godišnjak kojeg su djelatnici PU primorsko-goranske uhvatili da putem interneta prodaje oružje: poluautomatsku pušku s pripadajućim dijelovima što pripada oružju A kategorije, zabranjenom za građane prema zakonskim propisima.