Đurić iz HSLS -a: 'Ako se mi moramo razići radi NDH i veličanja Ante Pavelića, mi ćemo se razići'

U emisiji Poligraf gostovali su Nevenka Đurić (HSLS), Josip Borić (HDZ), Arsen Bauk (SDP), Matija Posavec (Nezavisna platforma Sjevera) i Dario Zurovec (nezavisni). Središnja tema bila je stabilnost vladajuće većine i odnosi unutar koalicije. Nevenka Đurić poručila je da HSLS ostaje pri svojim principima u slučaju Josipa Dabre te naglasila kako se ne radi o ultimatumu, nego o jasnom vrijednosnom stavu. Istaknula je da stranka neće odstupiti ni ako to znači razlaz s partnerima, dodavši da “krize u Hrvatskoj neće biti” jer je HSLS odgovorna politička opcija.

Naglasila je kako odluka o nastavku suradnje nije na HSLS-u, već na drugoj strani. Tvrdi da ih eventualni gubitak funkcija ne opterećuje jer, kako kaže, politički život postoji i izvan dužnosti. Oštro je reagirala na pokušaje umanjivanja težine Dabrinih postupaka. Navela je niz spornih radnji, od korištenja oružja do veličanja NDH i Ante Pavelića, ocijenivši da to nije “nestašluk”, nego ozbiljan problem. Smatra da saborski zastupnik, osobito onaj iz vladajuće većine, mora snositi veću odgovornost od privatne osobe. Pozvala se i na koncept “banalnosti zla” filozofkinje Hane Arendt, upozorivši da relativiziranje takvih pojava narušava temelje liberalne demokracije. Zaključila je da ovakve situacije ne smiju postati društvena norma.

Josip Borić iz HDZ-a poručio je da ne očekuje potrese u vladajućoj većini te da je koalicija već pokazala stabilnost prilikom izbora novog ministra. Smatra da medijske špekulacije nepotrebno dramatiziraju odnose među partnerima. Kritizirao je oporbu zbog slabog odaziva na glasanjima, ističući da često ne uspijevaju okupiti ni 60 zastupnika. Prema njegovim riječima, Vlada i Sabor uredno funkcioniraju, a razgovori unutar koalicije su obavljeni. Na pitanje o mogućem izlasku HSLS-a iz većine, kratko je poručio kako svatko sam odlučuje o svojim potezima.

Arsen Bauk iz SDP-a komentirao je prelazak Boške Ban u vladajuću većinu, podsjetivši da je SDP već “položio test” na lokalnim izborima u Čakovcu te da je razlaz bio politički zaključen još u svibnju 2025. Govoreći o odnosima u Saboru, ocijenio je da svako povećanje broja ruku ide u korist HDZ-u jer smanjuje ovisnost o manjim partnerima. Podsjetio je da su i u ranijim sazivima postojala preslagivanja i odlasci zastupnika, što smatra dijelom političke dinamike pred izbore.

Matija Posavec naglasio je da Nezavisna platforma Sjevera nije sudjelovala ni u kakvim pregovorima o preslagivanju većine. Smatra da država mora brzo i učinkovito reagirati na krizne situacije te se potom fokusirati na razvojne teme. Na hipotetsko pitanje o ulasku u vladajuću koaliciju odgovorio je odlučno, ne. Kao ključne teme za razgovor s premijerom naveo je pitanje palijativne medicine u Međimurju i ocjenu ustavnosti Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Dario Zurovec osvrnuo se na špekulacije o tzv. “Batak koaliciji”, rekavši da o tome sluša već godinama i da ne očekuje konkretan rasplet. Vjeruje da birači vrednuju realizirane projekte, a ne ideološke rasprave. Istaknuo je važnost komunikacije između lokalne i državne razine te naglasio da je spreman razgovarati s premijerom, ponajprije o infrastrukturnim projektima poput prigradske željezničke pruge Zagreb - Samobor - Sveta Nedjelja. Smatra da su konkretni projekti temelj političkog dijaloga, a ne preslagivanja radi samih funkcija.