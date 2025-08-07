Ravnatelj DHMZ-a upozorio: 'Temperature idu i do 40 stupnjeva, evo koliko će trajati toplinski val'

Hrvatsku za vikend zahvaća novi toplinski val – treći ovog ljeta – a vrhunac vrućina očekuje se u nedjelju, najavio je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler. Za pojedine dijelove zemlje već su izdana narančasta upozorenja zbog opasnih vremenskih uvjeta.

"Od nedjelje nas očekuje pravi ljetni 'zakuh'. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i do 40 stupnjeva, a ni noću neće biti puno lakše – očekuju se minimalne temperature iznad 25 stupnjeva, što mnogima otežava san", istaknuo je Güttler za RTL. Toplinski val trebao bi potrajati cijeli tjedan, iako se početkom sljedećeg tjedna očekuje lagani pad temperatura. No općenito, ostatak kolovoza donosi još dosta vrućih dana, bez oborina, što povećava rizik za zdravlje osjetljivijih skupina, ali i od požara.

Govoreći o dosadašnjem tijeku ljeta, Güttler je rekao kako je srpanj bio topao i kišan, s nekoliko izraženih vremenskih iznenađenja – poput oluja u Slavoniji i Splitu – ali da su takvi događaji uobičajeni za ovo doba godine. Na pitanje o sve češćim razornim olujama, istaknuo je kako se Hrvatska nalazi na rubnom području snažnijih olujnih sustava koji se formiraju nad sjevernom Italijom i potom prelaze preko Slovenije prema Hrvatskoj.

"Ovo ljeto po mnogočemu podsjeća na prošlogodišnje – i tada smo imali više toplinskih valova, samo što su oni tada bili dulji. Ovaj aktualni val mogao bi biti sličan onima iz ljeta 2023.", rekao je Güttler.

Upozorio je i da organizatori većih javnih događanja trebaju pažljivo pratiti prognoze. Za Alku prošlog tjedna nisu tražili prognoze od DHMZ-a, no za druge događaje – poput mimohoda i koncerata – postoji dobra suradnja s državnim institucijama koje redovno dobivaju izvješća.

"Za vikend će u Sinju biti ekstremno vruće. Bit će teško izbjeći temperature iznad 30 stupnjeva, pa pozivamo građane da se zaštite: da piju dovoljno tekućine, traže hlad i izbjegavaju izravno izlaganje suncu, posebno stariji, djeca i kronični bolesnici", poručio je Güttler.