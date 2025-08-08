Hrvatsku je prije točno 20 godina pogodilo 'polarno ljeto', nastala je prava pomama za toplom odjećom i pokrivačima

Sve toplija ljeta trend su u posljednjem desetljeću, a dugoročne prognoze i dalje uglavnom predviđaju iznadprosječno tople ljetne mjesece. No, o tome koje je ljeto u Hrvatskoj, u povijesti mjerenja bilo najhladnije, službenih analiza baš i nema. Ipak poznato je da među hladnija ljeta svakako spada ono iz 2014., no još ekstremnije bilo je ljeto prije točno dva desetljeća.

Nakon paklenog kolovoza iz 2003., kada se čitava Europa pržila na 40 Celzijevih stupnjeva, godine 2005. uslijedilo je 'polarno ljeto'. Lijepu Našu pogodio je val, za ljetne dane, ekstremne hladnoće. Temperature zraka tog su se kolovoze iznenada spustile, a u nekim su se mjestima čak i ozbiljno približile ništici. Na današnji dan, 8. kolovoza 2005., u Gospiću su, vjerovali ili ne, bila izmjerena samo 4 stupnja Celzijusa. Samo koji stupanj toplije bilo je u Karlovcu, gdje je izmjereno 7 stupnjeva Celzijusa, a tek stupanj više imao je tada Zagreb. Zima je usred ljeta zahvatila i Slavonski Brod, gdje je bilo 10 C stupnjeva, a hladni val nije poštedio niti obalu, u Puli je bilo izmjereno samo 13, a u Rijeci 14 stupnjeva Celzijusa.

Zubato je sunce tog kolovoza ipak najviše 'ugrizlo' turiste koji su boravili u kampovima na jadranskoj obali. Kako su na ljetovanje došli opskrbljeni samo ljetnom odjećom i obućom, zbog ekstremnog su zahlađenja bili primorani na neplanirani šoping. Masovno su pohrlili u trgovine kako bi se opskrbili toplim čarapama, jaknama, trenirkama, a prava je pomama nastala i za debelim pokrivačima.

Neki su se tih dana grijali u moru. Naime, iako su ga kiša i bura tog kolovoza naglo rashladile, u moru je ipak bilo znatno toplije nego vani - 21 C stupanj bila je temperatura mora izmjerena, u 8 sati ujutro u Malom Lošinju i Šibeniku, jedan stupanj toplije bilo je more na Hvaru, dok su na Rabu te u Zadru, Splitu, Dubrovniku i Puli izmjerena 23 stupnja Celzijusa.

Sličan temperaturni šok, gotovo u isto vrijeme, zabilježen je i 9. kolovoza, 1978. godine. Čitavom su Europom tada harale poplave i jaki vjetrovi koji su najjače pogodili sjevernu Italiju, Francusku i Švicarsku. Mnoga je mjesta tada čak zabijelio i snijeg. Bio je to prvi snijeg koji je unatrag pola stoljeća, pao u kolovozu.