Ako se ne plaća Sv. Ilija, ne smije ni Krčki most

Vlada je od 1. siječnja ove godine ukinula naplatu prolaza kroz tunel Sveti Ilija, a to je ponukalo političare iz Primorsko-goranske županije da pokrenu inicijativu ukidanja naplata prolaza preko Krčkog mosta i goranskim dionicama autoceste.

Tu inicijativu, nazvanu “Jednakost za sve”, pokrenuo je Primorsko-goranski savez (PGS) u kojem su odlučili po uzoru na Splitsko-dalmatinsku županiju, koja je bila inicijator ukidanja tunelarine kroz Svetog Iliju, svoj zahtjev Vladi uputiti preko Primorsko-goranske županije (PGŽ), ali i preko Kluba zastupnika IDS-a i PGS-a u Saboru.

Lokalni promet besplatan

– Naš je prijedlog da lokalni promet unutar iste županije bude oslobođen od plaćanja cestarine. Tako se ne bi naplaćivala cestarina za one koji putuju, primjerice, od Rupe ili Fužina do Rijeke – objašnjava Darijo Vasilić, predsjednik PGS-a i gradonačelnik Krka. Tehnički bi to bilo, kaže, izvedivo tako da se to pravo na besplatni prolaz ostvari preko registracije na ENC-u. Vasilić ističe da bi se to odnosilo na sve županije u Hrvatskoj i samo za njihovo lokalno stanovništvo. Pri tome HAC, kaže, ne bi znatnije zbog toga smanjio prihode jer njihovu glavninu čine prihodi od korisnika na dužim relacijama i od turista. Što se tiče tunela Učka, koji je u dvije županije i pod koncesijom, PGS predlaže da se plaćanja prolaza oslobodi stanovništvo općina u neposrednoj blizini tog tunela.

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina kaže da će županijske službe pripremiti konkretne prijedloge koje će uputiti resornom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. On smatra da bi prijelaz preko Krčkog mosta trebao biti besplatan za sve kao što je to i tunel Sveti Ilija, dok bi korištenje goranske dionice autoceste bilo besplatno za one koji ulaze i izlaze s autoceste u Gorskom kotaru. – Potrebno je omogućiti mobilnost ruralnih krajeva i spasiti Gorski kotar koji se bori s bijelom kugom, ali i povećati konkurentnost naših otoka – objašnjava Komadina. Predsjednik Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-ja Giovanni Sponza kaže da će IDS podržati prijedlog PGS-a.

– Nadam se da je Vlada oslobađajući građane od naplate prolaza kroz tunel Sv. Ilija s jedne strane imala u vidu financijske obveze naspram duga u cestogradnji, kao i potrebna financijska sredstva za buduće prometne projekte, a s druge strane da ne dovede ostale građane u neravnopravan položaj – kaže Sponza.

Demografski razlozi

Pitanje o ukidanju mostarine preko Krčkog mosta jučer je u Saboru na aktualnom satu postavila Mostova zastupnica Ines Strenja Linić koja je među ostalim kazala da je taj most odavno isplaćen. Resorni ministar Oleg Butković odgovorio joj je da će razmotriti sve mogućnosti. Za tunel Sv. Ilija kazao je da je Vlada ukidanjem tunelarine iz gospodarskih, demografskih i drugih razloga htjela pomoći tome kraju.

– Što se tiče Krčkog mosta, prema Zakonu o otocima, svi stanovnici, sve pravne i fizičke osobe koje žive na otoku Krku, ali ne samo na Krku, nego i na okolnim otocima, oslobođeni su plaćanja cestarine. U 2017. godini država je iz proračuna s oko 26 milijuna kuna intervenirala da bi podmirila tu razliku – objasnio je Butković.

Hrvatska je inače u pregovorima s Europskom unijom inzistirala da zadrži pravo na to da otočani ne plaćaju prijelaz preko Krčkog mosta. A taj prolaz za osobna vozila inače stoji 35 kuna. Prolaz kroz Svetog Iliju za tu kategoriju bio je 20 kuna.

