Kraus: Primitivizam u Saboru dokaz da upotreba 'ZDS' treba biti kazneno djelo

Četiri dana prije obilježavanja proboja iz Jasenovca, ustaškog logora u kojemu je život izgubilo najmanje 83 tisuće ljudi, saborski su se zastupnici sukobili oko pozdrava "Za dom spremni". Raspravljajući o tomu treba li Zakon o prekršajima protiv javnog reda i ići po hitnom postupku, a kojim bi se upravo uzvikivanje 'ZDS' kažnjavalo i s 4000 eura kazne, došlo je do verbalnog okršaja.

– Hrvatskim braniteljima zabranjujete legitiman pozdrav. Ja ga ponavljam – Za dom spremni – kazao je zastupnik Mosta Miro Bulj. Odgovorio mu je šef Socijaldemokrata Davorko Vidović.

Teška uvreda!

– Veliki dio nas branitelja nikad nismo stajali iza tog pozdrava, borili smo se za demokratsku državu, a ne za ustašku tvorevinu – kazao je Vidović. U raspravu se potom uključio i zastupnik Hrvoje Zekanović koji je kazao da Bulj ne govori istinu i da je "njegov problem ako mu smeta da se oštro sankcionira onaj koji veliča četnički pokret ili onaj koji orgija s Titovim slikama".

– A on dobro zna da se o pitanju oznaka HOS-a ništa ne mijenja – dodao je Zekanović.

Šef SDSS-a Milorad Pupovac upozoravao je kako je izvikivanje ustaškog zločinačkog pozdrava 'ZDS' u Saboru teška uvreda.

VIDEO Svađa u Saboru oko pozdrava: "Za dom spremni!"; Jandroković izbacio Bulja iz sjednice

– Igra vam 'Slava Ukrajini', a odrekli ste se hrvatskih branitelja – oglasio se potom i Mostov Nikola Grmoja, dok je šef Sabora Gordan Jandroković upozoravao kako "ova rasprava nije pametna ni korisna" te je pozvao sve da se zaustave.

Novim prijedlogom Prekršajnog zakona, koji će u petak vjerojatno biti i izglasan, za povike 'ZDS' kazne će biti i 33 puta više nego sada pa bi oni koji budu uzvikivali takve pozdrave umjesto dosadašnjih od 20 do 150 eura, morali platiti kaznu od 700 do čak 4000 eura. Novi zakon očito je "kompenzacija" za ono što Koordinacija židovskih općina i ostali predstavnici žrtava logora Jasenovac već neko vrijeme traže, a to je da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" i isticanje ustaških, nacionalsocijalističkih i četničkih simbola uvrsti u Kazneni zakon te kvalificira kao kazneno djelo koje bi se kažnjavalo s do tri godine zatvora. Kako im Vlada to nije udovoljila, predstavnici židovskih općina lani su bojkotirali središnju komemoraciju u Jasenovcu te organizirali svoju. Ove će godine "dvije kolone" ipak biti izbjegnute i u Jasenovac u nedjelju stižu svi, i kompletan državni vrh, kako su nam potvrdili u Uredu predsjednika, Vladi i Saboru, kao i svi predstavnici žrtava Jasenovca. Kako je kazao predsjednik Saveza antifašista Hrvatske Franjo Habulin, taj dan jedan mogu svi biti zajedno i odati počast stradalima, ostalih 364 dana mogu se boriti da se povijesnom revizionizmu jednom stane na kraj. Tu je logiku prihvatio ove godine i predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus koji nam je danas potvrdio da dolazi u Jasenovac na središnju komemoraciju i da ove godine Židovska općina neće imati svoju, zasebnu. No to, kaže, ne znači da je zadovoljan i da izmjene Prekršajnog zakona o remećenju javnog reda i mira i veće kazne za uzvikivanje 'ZDS' smatra dobrim i kvalitetnim rješenjem.

'Nismo zadovoljni'

– Time mi nismo zadovoljni i ostajemo pri svojim zahtjevima da se to pitanje uredi Kaznenim zakonom. Posebno to treba napraviti nakon ovih primitivnih ispada saborskih zastupnika u Saboru. Nadam se da će ih kazniti, i to po novom zakonu. To je sramota Sabora i Hrvatske – kazao nam je Kraus, koji kaže da je upravo sve što se danas odigralo u parlamentu najbolji pokazatelj da to pitanje treba urediti kaznenim zakonom, a ne prekršajnim.

Isto tvrdio i lider SDP-a Peđa Grbin, koji kaže da se prava poruka može poslati samo ako uzvikivanje ustaških pozdrava bude kazneno djelo i koji je uvjeren da se novi Zakon o prekršajima u praksi neće provoditi jer za to nema političke volje. Dapače, postoji politička volja, dodaje, da se to ne provodi, a cijeli problem nastao je kada je premijer osnovao "Vijeće za prošlost" početkom svog premijerskog mandata, koje je cijelu stvar relativiziralo kazavši kako se 'ZDS' smije upotrebljavati u grbu HOS-a u komemorativne svrhe. Zbog svega se teško oteti dojmu da je današnja saborska rasprava o Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira zapravo pokazala kako bi i primjena tog zakona nakon što bude izglasan mogla i izgledati u praksi.